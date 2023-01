De Nederlandse psychiater-hoogleraar Christiaan Vinkers doet al jaren onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen van stress, maar van het fenomeen burn-out snapte hij ‘geen bal’. Daarom schreef hij er een boek over, waarin hij besluit dat burn-out niet bestaat. ‘Iedereen maakt een periode mee waarin hij over zijn grenzen gaat. Dat is menselijk en onvermijdelijk.’