‘Zonder onze eigen technische school zou het bedrijf moeten krimpen’

De Kempische specialist in industrieel-technische onderhoud Geysen smeekt ze al jaren om goed opgeleide techniekers. Een eigen technische school, een investering van 1 miljoen euro, moet soelaas bieden. Inclusief een miniatuurfabriek om nieuwelingen op te leiden en gevorderden bij te scholen.

Geysen Academy, staat er in het groot op het splinternieuw gebouw in Westerlo, op een steenworp van de uitgestrekte site van de DAF-fabriek. Binnen wacht Jef Rymen, de CEO van Geysen, in de koffiecorner die eruitziet als een hippe bar. Behalve de specialist in industrieel onderhoud leidt Rymen ook Geysen Academy, het opleidingscentrum van het familiebedrijf. Daar kan onderhoudstechnici sneller en makkelijker worden bijgeschoold. Bovendien is het centrum een extra troef om schaarser wordend technisch talent aan te trekken.

In een lokaal staan, behalve een tiental lestafels, twee rekken met oefenborden: een reeks soketten en lampen, een zekering, schakelaars en stroomkabels laten toe de elementaire beginselen van elektriciteit te oefenen. Voor elk type technologie heeft de Academy oefenborden: pneumatica (perslucht), hydraulica, elektriciteit, mechanica.

Je kan meegaan in het eeuwige opbod van hogere verloning of mensen wegkopen bij andere bedrijven, of je kan de vijver aan talent vergroten. Jef Rymen CEO Geysen

Van de basics van techniek gaat het naar het gevorderde werk. Drie jongeren kijken verstoord op als we de ruimte met de miniatuurfabriek betreden: de bachelorstudenten van de Thomas More-hogeschool werken aan hun eindwerk. Achterin staat een installatie van technische modules, volgestouwd met bewegende armen, lopende banden, kleine toestellen, enzovoort. De opstelling beslaat niet meer dan acht vierkante meter. Maar, verzekert Rymen, 'hierin zitten zowat alle state-of-the-arttechnieken die je in de meeste moderne fabrieken vindt.'

Miniatuurfabriek

‘Dit is onze miniatuurfabriek. Ze bestaat uit een achttal verrolbare tafels met daarop telkens een andere industriële techniek op schaal: de just-in-timeassemblage van fictieve metalen blokjes met snel bewegende robotarmen - het zou een vereenvoudigde versie van de carrosserie van een auto kunnen zijn -, een kleine robot, de persluchttechnologie waarmee een kleine transportband wordt aangedreven, 2D- en 3D-inspectiecamera’s voor de visuele kwaliteitsinspectie, veiligheidssensoren, een geautomatiseerd minimagazijn.'

De installatie werd bedacht en uitgewerkt door de ingenieurs van Geysen en kostte meerdere honderdduizenden euro's. De academy, inclusief het gebouw, kostte 1 miljoen euro. Een forse investering voor een familiebedrijf met 15 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda in 2019) van 1,5 miljoen. ‘We geven 42 inhoudelijke lesmodules. Per module kunnen acht tot tien mensen les volgen. Heel praktijkgericht, want technici haken snel af als het te theoretisch wordt.’

‘We konden niet anders’, zegt Rymen. ‘Het was dit of het bedrijf laten inkrimpen bij gebrek aan technici. Of, in het po­si­tiefste scenario, niet meer groeien.'

Vacatures

Door corona is de krapte minder nijpend, toch staan een tiental vacatures voor technici open, op een totaal van 160. Het opleidingscentrum heeft zijn nut al bewezen, ook al lag het in de coronacrisis ettelijke weken stil. Begin vorig jaar telde het bedrijf voortdurend 70 vacatures die het niet ingevuld kreeg. 'In 2020 bleef onze omzet stabiel, maar dit jaar willen we weer 8 procent groeien.'

‘Je kan ervoor kiezen, zoals sommige concurrenten, mee te gaan in het eeuwige opbod van hogere verloning of mensen weg te kopen bij andere bedrijven. Of je kan gewoon de vijver aan talent vergroten. We merken dat de Academy een troef is in het aantrekken van mensen. Dat horen we toch als ze solliciteren. We gebruiken onze miniatuurfabriek ook om het niveau van sollicitanten of nieuwe werknemers in te schatten.’

Geysen levert zijn klanten - waaronder industriële bedrijven in de farma, chemie, voeding, logistiek, machinebouw - dag en nacht onderhouds- en storingstechnici. ‘Die zijn enthousiast over ons project. Ze vragen zelfs of ze hun interne techniekers bij ons kunnen laten bijscholen. Dat is ook een manier om ons te onderscheiden van onze concurrenten.'

Behalve de zowat veertig interne medewerkers volgen in de Academy voortdurend ongeveer vijftig externen les: werknemers van klanten, maar ook cursisten van de VDAB, waarmee Geysen samenwerkt. Elk jaar passeren ook 150 tot 200 leerlingen van scholen uit de omgeving.

Zakformaat

De Academy heeft veel weg van een volledige technische school in zakformaat. Schiet het reguliere onderwijs tekort? ‘Het tekort aan technische profielen is een oud zeer. Technisch onderwijs is nog altijd niet sexy, hè’, zegt Rymen. ‘Het watervaleffect, waarbij ouders hun kinderen in het algemeen onderwijs laten beginnen en laten afvallen naar het technisch onderwijs, bestaat nog altijd. Er zijn wel STEM-scholen en er bestaat al een hele tijd een richting industriële wetenschappen, die jongeren voorbereid op hogere studies industrieel ingenieur. Maar omdat de richting in de technische scholen wordt gegeven, is ze nog altijd niet populair. Scholengroepen die het bij wijze van marketing in een van hun ASO-scholen aanbieden, merken plots wel interesse.’

Rymen geeft toe dat technische scholen nooit over de middelen zullen beschikken om zo’n miniatuurfabriek te bekostigen. ‘Neem nu dit smartbord’, zegt hij, wijzend naar een flatscreen van een bij twee meter. ‘Dat is het neusje van de zalm: touchscreen, hoge resolutie, supersnelle internetconnectie om makkelijk interactief te werken. Kostprijs: 5.000 euro. Zoiets kan je niet in elke klas van een school zetten.’

Geysen Familiale kmo in Westerlo van Alex Geysen en Monique Maes. Omzet: 15 miljoen euro. Groeide tot in 2019 10 procent per jaar. In 2020 stagneerde de omzet. Vestigingen: vijf in Vlaanderen en één in Wallonië. Werknemers: 180, van wie 160 onderhouds- en storingstechnici. CEO: Jef Rymen.