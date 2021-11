‘Een expliciete sms kan nu leiden tot ontslag’

De zaak-Bart De Pauw stuurde vier jaar geleden een schokgolfje door het bedrijfsleven: hoe gaan wij eigenlijk om met grensoverschrijdend gedrag? De tv-maker werd deze week veroordeeld. Is er op de werkvloer intussen iets veranderd?

‘Hoeveel vraag je?’ Op die opmerking wordt een vrouw in een softwarebedrijf getrakteerd als ze met netkousen op kantoor aankomt. Ze deelt die ervaring met haar leidinggevende, in de hoop dat hij de mannelijke collega aanspreekt. Dat gebeurt niet. Er volgt alleen een suggestie: ‘Misschien moet je toch je kledingstijl aanpassen.’

‘Wat een knap ding.’ Twee collega’s treffen onder anderen de hr-verantwoordelijke aan in de vergaderzaal. Hij zit met een andere man achter een laptop semipornografische foto’s van vrouwen te becommentariëren. Pas wanneer de CEO binnenkomt, houden ze op.

‘Dat hoort erbij als je hogerop wil geraken.’ Zo reageert een manager als een jonge vrouw haar in paniek opbelt. Ze vertelt over een hooggeplaatste man in het bedrijf die haar na een etentje met collega’s ten dans vroeg. Nee zeggen durfde ze niet. Terwijl hij tegen haar schurkte, voelde ze zijn erectie.

Het zijn enkele incidenten die tijdens coachingprogramma’s bij Belgische bedrijven aan het licht kwamen. Omwille van het delicate karakter zijn ze anoniem weergegeven.

Arbeidsreglement

Je hoopt dat zulke situaties, vier jaar na de MeToobeweging, niet meer plaatsvinden. Toch zijn ze vrij recent. Ze dateren van enkele weken, maanden of jaren geleden en illustreren hoe reacties op seksueel ongewenst gedrag nog altijd tekortschieten.

Nochtans tillen we daar als maatschappij zwaar aan. Dat bleek donderdag nog, gezien de massale belangstelling voor de uitspraak in de zaak-Bart De Pauw. De tv-maker kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd voor de stalking van vijf vrouwen en cyberstalking van één vrouw. Zijn advocaat Michaël Verhaeghe reageerde teleurgesteld. ‘We kunnen ons niet ontdoen van de indruk dat Bart het slachtoffer is geworden van een veranderde tijdgeest.’

Door de zaak hebben heel wat bedrijven hun eigen beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de loep genomen. Zijn de omgangsvormen op de werkvloer voor iedereen voldoende duidelijk? Wat doen we als een medewerker over de schreef gaat? Bij wie kunnen slachtoffers aankloppen?

‘Er waren, zeker voor MeToo, niet zo heel veel organisaties die hier nadrukkelijk aandacht voor hadden’, zegt Liesbet Stevens, de adjunct- directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. ‘Bij velen was het beleid beperkt tot een arbeidsreglement waarin staat dat medewerkers zich tot de preventie- adviseur psychosociale zaken of de vertrouwenspersoon kunnen richten. Op papier is dat mooi, maar in de praktijk verandert het weinig. Veel medewerkers nemen die informatie vluchtig mee als ze in dienst treden en denken er vervolgens nooit meer aan.’

Een belronde leert dat een heleboel bedrijven de strijd tegen seksueel ongewenst gedrag hebben opgevoerd. Ze screenen hun beleid, geven workshops, organiseren bevragingen of communiceren actiever over de stappen die slachtoffers kunnen zetten.

Schneider Electric, een internationale energiespecialist, rolde de Principles of Responsibility uit. Dat is een algemene noemer die beleid rond intimidatie, discriminatie, gendergelijkheid en corruptie vormgeeft. Sinds dit jaar kunnen alle medewerkers van het bedrijf, maar ook externe partners, klanten en onderaan- nemers ongepast gedrag melden.

‘Vroeger kon het er stevig aan toe gaan qua taalgebruik op de werkvloer’, zegt David Orgaz D’Hollander, die sinds 2019 de Belgische en sinds 2020 de Nederlandse divisie leidt. ‘Maar tijden veranderen. Wij willen een diverse werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt.’

Meldingen van medewerkers aan de vertrouwenslijn worden in alle vertrouwen behandeld. ‘Pas als een actie vereist is, wordt het bij een manager of bij mij bekendgemaakt.’ In zo’n dossier kiest Schneider Electric duidelijk kant, die van het slachtoffer.

'Voorzichtig met cijfers'

Hoe vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomt, is moeilijk te bepalen. Er zijn wel instanties die het aantal meldingen bijhouden. Co-Prev, de koepel van de externe preventiediensten die over de gezondheid en het welzijn van ruim 3 miljoen Belgische werknemers waken, is er een van. 190 van de 14.991 dossiers die ze vorig jaar opstelde, gingen over ongepaste opmerkingen of handelingen. Volgens Peter Decavele, de voorzitter van de werkgroep psychosociale zaken, is dat cijfer al jaren vrij stabiel. ‘Let wel: de dossiers die bij ons komen en soms tot in de rechtbank uitgevochten worden, zijn de meest complexe. We hebben ook al duizenden vertrouwenspersonen opgeleid die bij seksueel ongewenst gedrag op het werk tussenbeide komen.’

190 Zoveel dossiers rond seksueel ongewenst gedrag kwamen afgelopen jaar terecht bij Co-Prev, de koepel van de externe preventiediensten

Sommigen zien wel stijgingen in het aantal meldingen, waaronder de Vlaamse ombudsvrouw gender Annelies D’Espallier en ook het Instituut voor de gelijkheid voor vrouwen en mannen.

‘Maar met zulke cijfers moet je voorzichtig zijn. Ze zeggen vooral iets over de bereidheid om hulp te zoeken. Meestal maken veel slachtoffers geen melding’, merkt Stevens op.

Dat bevestigde de eerste grootschalige, studie over seksueel geweld in België afgelopen jaar die door de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek werd uitgevoerd. Die leerde dat twee derde van de bevolking in de loop van zijn of haar leven te maken krijgt met intimidatie, ongewenste aanrakingen of verkrachting. Slechts 7 procent zoekt formele hulp.

Veel slachtoffers houden de feiten voor zich uit angst (‘Wat als ik niet geloofd word?’) of twijfel (‘Overdrijf ik niet?’). En het vooruitzicht van een traject via vertrouwenspersonen, preventieadviseurs en arbeidsinspecteurs vinden velen lastig, net als een mogelijke jarenlange procedure voor de rechtbank.

Als iemand door een collega op het werk betast of aangerand werd, was dat volgens Inger Verhelst tien jaar geleden de aanleiding voor een bedrijf om bij haar aan te kloppen. Verhelst is advocate arbeidsrecht bij Claeys & Engels en gespecialiseerd in grensoverschrijdend gedrag. Ze ziet het aantal rechtszaken niet toenemen, maar merkt dat bedrijven steeds meer personeelsleden de laan uit sturen voor minder ernstige feiten, zoals expliciete sms’en of seksistische opmerkingen. ‘Vroeger zou dan eerder een verwittiging of overplaatsing volgen.’ Volgens haar reageren bedrijfsleiders sneller en houden ze meer rekening met de subjectieve beleving van het slachtoffer. ‘Ook langs slachtofferzijde zie je een kentering. Ze laten veel sneller van zich horen.’

Veel personeelsleden weten niet wie ze precies moeten aanspreken. We vragen ons af of de kwaliteit van de preventieadviseurs hoog genoeg is.

Elke onderneming in ons land is verplicht om een preventiedienst te hebben waar personen met psychosociale klachten terechtkunnen. De meerderheid van de bedrijven maakt gebruik van een externe preventiedienst, zoals Attentia, Idewe of Securex.

Zulke preventieadviseurs zijn net als de vertrouwenspersonen, die een bedrijf vrijwillig aanstelt, enorm belangrijk om dit probleem aan te pakken, zegt Stevens. Zij kunnen een klankbord zijn voor slachtoffers en met daders een traject opstarten. Maar de praktijk volgt die theorie niet altijd. ‘Veel personeelsleden weten niet wie ze precies moeten aanspreken. We vragen ons af of de kwaliteit van de preventieadviseurs hoog genoeg is. Ervaringen van slachtoffers wisselen erg. Sommige adviseurs leveren erg goed werk, maar je hebt er ook die soms niet weten wat te doen. Omgaan met seksueel ongewenst gedrag vergt een specifieke exper- tise’, zegt de adjunct-directeur. Ze stelt ook vragen bij hun autonomie. ‘Of het nu intern of extern is: al die diensten zijn financieel afhankelijk van de werkgever. Hoe vrij maakt hen dat in het verstrekken van adviezen aan slachtoffers?’

En dan is er nog die andere realiteit: een multinational kan iemand fulltime vrijmaken om beter beleid rond seksuele intimidatie te voeren, voor de bakker, garagist of huisarts ligt dat anders. Het gevolg is dat slachtoffers in kleinere organisaties minder mogelijkheden hebben. Zeker als de baas het wat persoonlijke grenzen betreft niet al te nauw neemt. Medewerkers kiezen dan eieren voor hun geld: Ze proberen de wantoestanden te verdragen of ze vertrekken.

‘Ook voor de baas van zo’n klein bedrijf is het allemaal geen evidentie. Ik kan me voorstellen dat die het zich soms niet kan permitteren een goede, ervaren werkkracht de deur te wijzen omdat hij of zij zich misdroeg bij een starter of stagiair’, merkt Stevens op.

Bondgenoten

Wat kunnen bedrijven nog meer doen om seksueel ongewenst gedrag in te dijken? ‘Ook op kleinere, dagdagelijkse vormen van seksisme letten’, zegt Katrien Van der Heyden van Nesma Consulting, een bureau dat organisaties adviseert over onder meer gender. Denk aan een denigrerende opmerking maken of ideeën van een vrouw negeren. ‘Zulke microagressies zijn, omdat ze zo vaak voorkomen, net zo’n groot probleem als de excessen.’

Mannen moeten inzien dat ook een goedbedoeld compliment een vrouw uit haar lood kan slaan. The boardroom is not the bedroom. Katrien Van der Heyden adviseur

Nog vaak hoort ze mannelijke werknemers verongelijkt zeggen ‘Mag ik dan zelfs geen complimentje geven als een vrouwelijke collega er goed uitziet?’. ‘Als ik zo’n opmerking hoor, denk ik: we zijn er nog niet. Mannen moeten inzien dat ook een goedbedoeld compliment een vrouw uit haar lood kan slaan. The boardroom is not the bedroom. Als je wil complimenteren op de werkvloer, hou het dan professioneel. Prijs haar werk, niet haar uiterlijk.’

Bystandertraining is volgens haar dé hefboom om tot verandering te komen. Van der Heyden: ‘Er is een grote maar stille groep van mannen die we bondgenoot moeten maken van vrouwen. Dat zijn degenen die zeggen geen seksist te zijn, maar die ook geen actieve rol opnemen in het bestrijden van ongewenst gedrag.’

Dit kan volgens experten wel op het werk: Een relatie met een collega beginnen. Wees in dat geval wel transparant en maak duidelijke afspraken met je werkgever.

Op café gaan met een collega of het team om bij te praten of te ontladen na een intense werkperiode.

Een collega een complimentje geven. Focus wel op zijn of haar professionele capaciteiten. Dit kan volgens experten niet op het werk: Ongevraagd staren naar de lichaamsdelen van een collega. Ook al is het niet strafbaar, het komt intimiderend over.

Vulgaire sms’en, pornografische beelden of expliciete filmpjes sturen. Ze kunnen de aanleiding vormen voor een ontslag.

Suggestieve commentaren of grapjes zijn niet onschuldig maar seksistisch.

Ze verwijst naar het beruchte sofa-incident, waarbij Europees president Charles Michel niet tussenbeide kwam toen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen geen stoel aanbood. ‘Op zulke momenten moet je als man nadrukkelijk de kant van de vrouw kiezen.’

Elke leidinggevende zou iedereen meteen moeten aanspreken op ongepast gedrag. ‘Zonder directe reactie krijg je gedrag toch niet veranderd’, zegt Liesbeth Dillen (YIN United). Zij pikte als experte ‘innovatie en inclusie’ incidenten als die met de netkousen, semipornografische beelden en de schurkende baas op.

Dillen probeert leiders te overtuigen van de ‘three strikes and you’re out’-aanpak. ‘Als iemand een seksistische opmerking maakt tijdens een vergadering, spreek je die persoon onmiddellijk daarna aan en organiseer je een moment waarbij hij of zij zich bij het slachtoffer kan excuseren. Loopt er een tweede keer iets mis, dan komt de ‘final warning’ en bij de derde misstap liggen de ontslagpapieren klaar.’

Bij haar klanten, van kmo’s in de creatieve sector tot multinationals, heeft dat heel positieve effecten, meent ze. ‘Als de top inzet op gedragsverandering, gaat het deel uitmaken van het bedrijfs-DNA en zie je dat ook collega’s elkaar makkelijker op gedrag aanspreken. Zo kom je tot een gedeelde verantwoordelijkheid.’

Het is pas als de top van het bedrijf structureel aan een cultuur met een hoge morele standaard werkt en het voorbeeld geeft dat je een echt psychologisch veilig klimaat krijgt.

Dillen adviseert bedrijfsleiders om niet te talmen. Zij moeten het voortouw nemen. ‘Een preventie- of hr-dienst alleen kan zo’n toxische sfeer niet wegkrijgen. Het is pas als de top van het bedrijf structureel aan een cultuur met een hoge morele standaard werkt en het voorbeeld geeft dat je een echt psychologisch veilig klimaat krijgt.’

Ze ziet dat in veel bedrijven de kentering is ingezet. ‘Zeker millennials zorgen voor een acceleratie. Ze zijn minder door hiërarchie en titels geïntimideerd. Gebeurde er vroeger iets naars op het werk, dan spraken medewerkers daar hoogstens met hun partner of vrienden over. Nu durven ze naar de hoogste in rang stappen’, zegt Dillen.

Ze gelooft ook dat slachtoffers vaker op zoek gaan naar bondgenoten op de vloer. ‘Onlangs hoorde ik het verhaal van een aantal jonge vrouwen die het beu waren dat een mannelijke collega hen telkens op hun uiterlijk aansprak. Ze besloten zijn opmerkingen met hun smartphones op te nemen. Daarmee hebben ze eerst de man zelf en vervolgens de directie geconfronteerd.’