'In evaluatiegesprekken kan je je er niet meer van afmaken met de vraag: hoe is 't?'

Onder meer bij Wolters Kluwer gebeuren evaluaties geregeld al wandelend in een park of bos. 'De natuur brengt rust. En het is minder confronterend dan tegenover elkaar in een vergaderzaal.'

Ook in de jaarlijkse evaluatiegesprekken, een klassieker rond eindejaar, heeft de coronacrisis lelijk huisgehouden. Sommige bedrijven pakken het anders aan. ‘Met een opleiding of extra vakantiedag beloon je vaak beter dan met de typische loonopslag.’

Het is een bedrijfsroutine waar noch de leidinggevende noch de werknemer vaak echt naar uitkijkt: de jaarlijkse evaluaties. De coronacrisis heeft die vaste afspraak bovendien in veel bedrijven op losse schroeven gezet doordat thuiswerk de afstand tussen werknemer en werkgever een pak groter heeft gemaakt. Uit een onderzoek van de hr-dienstverlener Acerta en de KU Leuven eind vorig jaar bleek dat maar de helft van de ondervraagde Vlaamse bedrijven (54%) de evaluatiegesprekken gewoon liet doorgaan zoals gepland. 15 procent van de bedrijven had zijn medewerkers zelfs nog nooit geëvalueerd. De overige bedrijven schaften ze vanwege corona af (3%), stelden ze uit (9%) of schakelden over naar continue evaluatie (13%).

Nochtans zijn evaluaties nu meer dan ooit nodig, zegt Hannelore Van Meldert, experte bij Acerta. ‘En ze kunnen ook beter anders verlopen. Een leidinggevende kan zich er niet meer van afmaken met de standaardvraag: ‘Hoe gaat het?’ Hij of zij moet doorvragen naar de mentale gezondheid en de weerbaarheid van de werknemer, zeker na de soms donkere en moeilijke coronaperiode.’

Leerkansen

Dat idee speelde al een tijdje bij Triodos Bank. ‘We merkten vier jaar geleden al dat ons klassieke evaluatiesysteem aan herziening toe was’, legt Clarisse Blavier, de hr-directeur van de bank uit. ‘Uit onze jaarlijkse tevredenheidsenquête was gebleken dat het hele cyclus van doelstellingen formuleren, tussentijdse statusopname en evaluatie aan het jaareinde met eventueel loonopslag niet als inspirerend en zonder veel meerwaarde werd ervaren. De doelstellingen doodden, eens gehaald, soms de dynamiek en de creativiteit, en we misten ook veel informatie van de medewerkers.’

We peilen ook - in alle discretie - naar persoonlijke problemen, zoals de relatie of eventuele geldproblemen. Die aanpak wordt als veel aangenamer ervaren.’ Clarisse Blavier Hr-directeur Triodos Bank

Twee jaar geleden gooide de bank het roer om. Viermaal per jaar hebben de leidinggevenden nu een diepgaand gesprek dat veel breder gaat dan de doelstellingen. Dat proces begint al ver voor de evaluatie: in oktober worden al onze 150 medewerkers betrokken bij het opmaken van de jaarplannen. Uiteraard bespreken we daar de te behalen cijfers en volumes voor de hele bank. Maar we bepalen ook de accenten die we willen leggen qua impact, zowel in het welzijn van onze mensen als naar onze klanten. De jaarplannen worden vervolgens door de werknemers vertaald in plannen per team, in samenspraak met de manager.’

Tijdens de vier evaluatiegesprekken wordt telkens gepeild naar vier elementen: de harde doelstellingen worden nog besproken, maar werknemer en leidinggevende geven ook wederzijds feedback over de zachtere doelen, de leerkansen en hun welzijn op het werk en daarbuiten. ‘Dat laatste is vrij expliciet’, zegt Blavier. ‘Leidinggevenden staan vaak veel dichter bij de mensen dan de hr-dienst, de vakbond of de vertrouwenspersoon. We geven ook de ruimte om - in alle discretie - persoonlijke problemen aan bod te laten komen, zoals de relatie of eventuele geldproblemen. Die holistische aanpak wordt als veel aangenamer ervaren. En doordat je mensen beter leert kennen, kan je ze beter begeleiden en zie je ze ook sneller doorstromen naar andere functies.'

Van Meldert adviseert te focussen op de autonomie, de betrokkenheid en de competenties, volgens de motivatiepsychologen Edward Deci en Richard Ryan de drie basisbehoeften voor mensen om zich mentaal sterk te voelen. ‘Mensen willen invloed hebben op wat ze doen en hun omgeving. Daarnaast willen ze deel uitmaken van een netwerk van mensen, waarin je je gezien, gewaardeerd en geaccepteerd voelt. En met de juiste competenties, via een individueel ontwikkelingsplan, krijgen ze het gevoel dat ze in staat zijn te voldoen aan verwachtingen van de werkgever.’

Veel werknemers zijn geconditioneerd door het systeem van scores en een bijbehorende financiële beloning. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers veel meer gemotiveerd worden door een onverwachte beloning. Hannelore Van Meldert Hr-experte Acerta

Ook de automatische koppeling van een evaluatie aan een score en vervolgens een eventuele loonsverhoging vindt Van Meldert te eng. ‘De meeste bedrijven evalueren nog altijd puur op basis van anciënniteit en prestaties. Veel werknemers zijn bijna geconditioneerd door het systeem van scores en een bijbehorende financiële beloning, die als een wortel wordt voorgehouden. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers veel meer gemotiveerd worden door een onverwachte beloning. Het is zoals een kind dat je een snoepje geeft als het mooi zijn kamer heeft opgeruimd. Terwijl het beter uit zichzelf zou ontdekken dat het leuk is een opgeruimde kamer te hebben. Het nadeel is ook dat als je dat snoepje niet meer geeft, het gedrag ook wegvalt.’

‘Doe die evaluatie eens wandelend’ Hoe pak je het evaluatiegesprek praktisch aan, op een moment dat grote groepen werknemers thuis werken. ‘Het maakt niet veel uit of het digitaal of fysiek verloopt, maar doe het niet tussen de soep en de patatten’, zegt Hannelore Van Meldert van Acerta. ‘Een gesprek via videochat zal ook altijd zakelijker verlopen.’ Leidinggevenden zouden trouwens eens het tegendeel daarvan moeten proberen: een wandelgesprek. 'Als je wandelt, toon je de werknemer dat er echt tijd wordt gemaakt, er is geen afleiding door mails en het gesprek mag rustiger en trager verlopen. Een stilte is dan geen probleem.’ Bij Wolters Kluwer hebben ze daar al ervaring mee. 'Niet alleen voor de evaluaties, ook voor andere een-tot-eengesprekken gaan onze mensen geregeld in een park of bos wandelen', getuigt Ellen Diepers, hr-manager bij het opleidingsbedrijf Wolters Kluwer. 'De natuur brengt rust. En het is minder confronterend dan tegenover elkaar in een vergaderzaal, waardoor de drempel om gevoelige of persoonlijke zaken te bespreken lager wordt.' Tijdens het voorbije jaar van thuiswerk ging een deel van managers bij Wolters Kluwer ook spontaan langs bij de medewerkers, vaak met een cadeautje om te bedanken voor de geleverde inspanningen. 'Dat is spontaan begonnen, maar het wordt nu ondersteund vanuit het bedrijf.'

Kwalitatieve beoordeling

Bij Triodos werken ze niet met een puntensysteem of score. De evaluatie leidt tot een puur kwalitatieve beoordeling. Wie een normaal of goed jaar had - de meeste medewerkers -, mag een stapje vooruit op de loonschaal, die transparant is voor iedereen. ‘Een individueel bonussysteem hebben we nooit gekend, uniek in de banksector’, zegt Blavier. ‘Natuurlijk zijn er elk jaar mensen die dat sprongetje in de loonschaal niet maken. Omgekeerd krijgen toppresteerders soms twee sprongen op de loonschaal, ook al kan dat nooit twee jaar na elkaar. Of ze krijgen extra vakantiedagen of een opleiding.’