Moeder Vivaldis Interim doet twee overnames in een klap

De hr-specialist Copus Group, de moeder van Vivaldis Interim, doet overnames in België en Duitsland. 'De Duitse ervaring met Oost-Europese rekruten kan ons helpen knelpuntfuncties in te vullen in de zorg of de industrie in België.'

Waar de uitzendspecialist Vivaldis een klassieke bemiddelaar is die de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, zet de moedergroep Copus de jongste tijd ook in op het detacheren van werknemers naar klanten voor bepaalde tijd.

'Met de overname van Bennett zetten we opnieuw een stap in het outsourcing-verhaal', zegt Anke Ulens, de CEO van Copus Group. Bennett Engineering, in 2017 opgericht als een spin-off van het rekruteringsbedrijf Dixon & Company, heeft specifieke profielen zoals procesingenieurs, onderhoudstechniekers en industrieel ingenieurs in dienst.

De essentie Copus Group, vooral bekend van de uitzendspecialist Vivaldis Interim, doet twee overnames. Een in eigen land en een in Duitsland.

Met de overname van het Antwerpse Bennett Engineering wil Copus Group verder groeien in outsourcing.

In Duitsland hoopt het bedrijf de interimmarkt verder te professionaliseren. Primus Personals ervaring met rekruteren in Oost-Europa kan dan weer van pas komen in eigen land.

Met hen wil Copus inspelen op de noden van de chemieclusters rond de havens van Gent en Antwerpen en de farmasector. Bennett zal in 2021 14 miljoen euro omzet boeken met zo'n 100 medewerkers. In het voorjaar nam Copus ook al de outsourcingspeler Smart Solutions uit Roeselare over.

De arbeidsmarkt zal volgens Ulens steeds meer nood hebben aan sectorspecialisten die begrijpen welk soort profielen en vaardigheden bedrijven nodig hebben. 'Bedrijven moeten steeds sneller schakelen en hebben bepaalde talenten maar voor een bepaald project nodig. Voor medewerkers is het interessant om vanuit een bekende thuishaven ervaring op te doen binnen verschillende bedrijven.'

In die specialisatiegolf zal 'de menselijke factor een erg belangrijke rol spelen', meent Ulens. 'Op die manier willen we met elk merk dat deel uitmaakt van de Copus Group het verschil blijven maken.'

Inhaalbeweging

Copus Group breidt ook de activiteiten uit in Duitsland. Met SPP Direkt was de hr-specialist al actief in de zuidwestelijke regio's van Duitsland. Met de overname van Primus Personal zet het een voet in het noordwesten van het land. Het overgenomen bedrijf stevent af op een omzet van 35 miljoen euro in 2021 en heeft 50 medewerkers in dienst in elf kantoren die zich richten op gespecialiseerde arbeiders.

Bedrijven moeten steeds sneller schakelen en hebben bepaalde talenten maar voor een bepaald project nodig. Anke Ulens CEO Copus Goup

'In tegenstelling tot de Belgische is de Duitse rekruteringsmarkt erg gefragmenteerd', zegt Ulens. '70 procent van de markt is in handen van kleinere spelers, multinationals zoals Adecco en Randstad vertegenwoordigen de overige 30 procent. In ons land is het net omgekeerd.'

Dat maakt van Duitsland een uitdagende markt voor de Copus Group. 'Wij geloven dat we er de uitzendmarkt mee kunnen professionaliseren', zegt Ulens. Duitsland is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. 'Zo worden uitzendkrachten er pas vanaf de negende maand gelijk verloond als iemand die vast in dienst is', zegt Ulens. 'Bovendien gold er tot voor kort geen beperking in de tijd voor tijdelijke arbeid.'

Copus Group, met Belgen aan het stuur Copus Group, vooral bekend van Vivaldis Interim, is in handen van de private-equityspelers Dovesco (van de textielfamilie rond Jan De Clerck) en Buysse & Partners (het bedrijf rond Frank Buysse, de zoon van graaf Paul Buysse). De groep is actief in zowel België als Duitsland met verschillende specialisten in uitzendwerk. Denk aan Vivaldis Interim in België of SPP Direkt in Duitsland. Met de nieuwe aanwinsten erbij stijgt het aantal medewerkers van Copus Group tot meer dan 350 en het aantal kantoren tot 110. In 2022 verwacht de groep 250 miljoen euro omzet te boeken dankzij organische groei en strategische overnames.

Oost-Europa

De overname van Primus Personal biedt extra opportuniteiten. Het Duitse bedrijf heeft aanzienlijke ervaring in de rekrutering van gespecialiseerde profielen in Oost-Europa. 'Op dit moment rekruteren wij nog niet voor onze klanten uit het buitenland. Maar die ervaring uit Duitsland kan ons helpen bepaalde knelpuntfuncties in te vullen in de zorg of de industrie.'

Op dit moment rekruteren wij nog niet uit het buitenland voor onze klanten. Maar de ervaring uit Duitsland kan ons helpen bepaalde knelpuntfuncties in te vullen in de zorg of de industrie. Anke Ulens CEO Copus Goup

Al beseft Ulens dat een copy-paste van het Duitse model niet vanzelfsprekend is. 'Duitsland is een veel grotere markt. Bovendien spreekt men in Oost-Europa een woordje Duits. Dat maakt de overstap iets gemakkelijker.'

Kmo's

Vivaldis Interim levert gemiddeld 1,6 uitzendkracht per klant. 'We werken voor zo'n 4.500 klanten, vooral kmo's', zeg Ulens. Die kmo's hebben het niet gemakkelijk bij een extreme arbeidskrapte zoals vandaag. 'Corporates hebben vaak al een voordeel bij werkzoekenden dankzij hun naamsbekendheid.'