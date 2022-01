Niet meer bellen na 17 uur? 'Wij doen niet aan formele betutteling'

In de Belgische privésector bestaat momenteel geen recht op deconnectie. In de Nationale Arbeidsraad, een van de overlegorganen van de vakbonden en de werkgeversorganisaties, wordt er wel over onderhandeld. De sociale partners buigen zich op vraag van de regering-De Croo over de kwestie, wat moet worden ingepast in een bredere collectieve arbeidsovereenkomst over telewerk. Naast de mogelijkheid om een voltijdse job op vier in plaats van vijf dagen te doen, door elke dag ongeveer twee uur langer te werken, was het recht op deconnectie een van de arbeidsmarkthervormingen waarvan de federale regering zich tijdens de begrotingsonderhandelingen van oktober een voorstander toonde, maar waarover nog een advies is gevraagd aan de bonden en de werkgevers.