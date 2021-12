Outspot-ondernemer vindt nieuw heil in Hallelujah

De Gentse scale-up Hallelujah, die bedrijven helpt werknemers gelukkig te houden, trekt extra kapitaal aan. Outspot-oprichter Thomas Van Overbeke stapt in.

Hallelujah is een bedrijf dat zich specialiseert in 'employee engagement', een hr-trend die kwam overgewaaid uit de VS. Het idee is dat gelukkige werknemers zich met plezier extra inspannen voor hun werkgever.

Hallelujah helpt bedrijven om dat geluk te zoeken op de werkvloer, op basis van 'een belevingsgericht en wetenschappelijk onderbouwd traject'. Niet via 'fluffy workshops' of traditionele teambuildings, zegt het bedrijf zelf, maar via 'kleine acties die positieve emoties opwekken, waardoor medewerkers aantoonbaar productiever zijn'.

Met die premisse kon het in 2017 opgerichte bedrijf van ondernemer Dieter de Vos klanten als Belfius, Telenet, Lidl, Delaware en SD Worx overtuigen. Om een volgende stap te zetten, trekt de Vos nu met Thomas Van Overbeke een nieuwe investeerder aan.

Verkoop

Van Overbeke stond samen met zijn broer Stefan mee aan de basis van de veilingenwebsite Outspot, ook wel eens 'het Belgische Groupon' genoemd. Maar Van Overbeke was al een tijdje niet meer operationeel actief in het bedrijf, en stapte eerder deze maand ook uit het kapitaal met een verkoop van zijn belang aan het investeringsfonds Integra.

Bij Hallelujah vindt Van Overbeke nu een nieuw ondernemend project om mee de schouders onder te zetten. Dat doet hij met kapitaal, maar Van Overbeke zal Hallelujah ook bijstaan vanuit een adviesraad.