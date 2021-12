‘Randstad is als Manchester City’...

Zijn bedrijf in een veilige haven brengen, was de diepere drijfveer van Ivan De Witte toen hij drie jaar geleden zijn Hudson terugkocht. Die veilige haven blijkt het hr-dienstenbedrijf Randstad België en zijn CEO Herman Nijns. ‘Het ging niet zonder slag of stoot.’

Nauwelijks drie jaar geleden kocht Ivan De Witte zijn geesteskind Hudson, de specialist in werving en selectie die bijna 40 jaar geleden ontstond als De Witte & Morel, terug van het Amerikaanse moederbedrijf. Deze week verraste de 74-jarige éminence grise van de Belgische hr-wereld, die ook bekend is als de redder en voorzitter van de voetbalclub AA Gent, door zijn bedrijf te verkopen aan Randstad België. Hoewel De Witte nog een tijd zal meedraaien bij het nieuwe moederbedrijf, lijkt hij stilaan een punt te zetten achter zijn ondernemerscarrière.

Met een omzet van 1,4 miljard euro en 2.300 werknemers, en al 17 jaar geleid door de one company man Herman Nijns, behoort Randstad België tot de Nederlandse beursgenoteerde hr-groep Randstad. Samen met het Zwitserse Adecco en het Amerikaanse Manpower behoort het tot de wereldwijde top drie van spelers in uitzendarbeid, outplacement, en werving en selectie. Hoewel Hudson met een omzet van - dit jaar - 40 miljoen euro nog geen 3 procent omzet toevoegt aan die van Randstad België, is de deal ook voor Nijns een mijlpaal. Hij had als eerste toenadering gezocht tot De Witte. ‘We hadden Hudson al in de gaten sinds Ivan het had teruggekocht’, zegt hij. ‘Het stond sterk in de rekrutering en selectie van hogere profielen, waar Randstad in België nog niet aanwezig was. Maar ook de mensgerichte aanpak en het belang van ethiek, wat Randstad hoog in het vaandel draagt, vond ik terug bij Hudson. De overnames liepen in het verleden meestal spaak op een gebrek aan culturele match.’

Ivan De Witte (74) Studeerde bedrijfspsychologie aan de Gentse universiteit en werd hr-directeur in de Gentse fabriek van ArcelorMittal (toen Sidmar).

Richtte in 1982 samen met Maarten Morel, die hij kende van bij Sidmar, het rekruteringsbureau De Witte & Morel op.

Verkocht het bedrijf in 1995 aan Ernst & Young. In 2001 ging het over naar TMP, dat twee jaar later werd opgesplitst in de jobsite Monster en de hr-consultant Hudson.

Kocht in april 2018 Hudson België terug voor 24 miljoen euro, samen met elf mensen uit het management en het Belgische private-equityhuis Vectis (42%).

Was 15 jaar gastdocent aan de Vlerick Business School.

Werd in 1999 voorzitter van het zieltogende KAA Gent. Samen met manager Michel Louwagie bracht hij de club naar de top van het Belgische voetbal.

Meneer De Witte, waarom verkoopt u uw bedrijf, 26 jaar nadat u De Witte & Morel al eens verkocht had, opnieuw? U bent 74. Speelde de psychologische druk van uw leeftijd een rol?

Ivan De Witte: ‘Nee, het was echt in het belang van het bedrijf. Elke stap die we hebben gezet, heeft waarde toegevoegd, van bij de verkoop aan Ernst&Young in 1995. Ook Hudson Global, tot 2018 ons Amerikaanse moederbedrijf, heeft ons naar een hoger professioneel niveau getild. Telkens is de beslissing om te verkassen voortgekomen uit de limieten waar we op botsten. Bij Hudson was dat het strakke financieel keurslijf van een groot Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, het kwartaaldenken zeg maar. De management buy-out van 2018 was een schitterend moment om daar los van te komen. Tegelijk meende ik toen dat het de kans was om mijn geesteskind in rustiger vaarwater te loodsen.’

Randstad is beursgenoteerd.

De Witte: ‘Ja, maar daar hebben we nu wel wat flexibiliteit en autonomie over afgesproken.’

‘De voorbije jaren botsten we op enkele limieten. De technologische ontwikkelingen en de nieuwe wereldspelers zoals Google, Facebook en LinkedIn hebben hr op zijn kop gezet. Daarin mee zijn, daar ben ik maniakaal gedreven in. Maar je hebt er een bepaald type hoogopgeleide mensen voor nodig, die sneller vallen voor een groot bedrijf als Randstad dan voor een kleinere speler. Manchester City werft ook makkelijker topspelers aan dan AA Gent.’ (lacht)

Uw leeftijd en uw erfenis veiligstellen voor de volgende generatie speelde dus geen rol? Dat is moeilijk te geloven.

De Witte: ‘Toch is het zo. Het speelde niet mee in de beslissing.’

In september stonden jullie niet ver van een akkoord. Waarom heeft het zolang geduurd?

De Witte: ‘We wilden goede afspraken maken over de fusie. Niet alleen met Randstad, maar ook met mijn collega’s bij Hudson. Ik heb wel wat werk gehad met the other cooks in the kitchen.’

Er zijn geruchten dat er strubbelingen waren met de andere aandeelhouders-managers bij Hudson?

De Witte: ‘Ik had als meerderheidsaandeelhouder mijn wil kunnen doordrukken, maar zo werkt het niet. Mijn medeaandeelhouders zijn high potentials met een eigen visie en sterke wil. Het is niet zonder slag of stoot gegaan. Er is stevig gedebatteerd. Soms zijn mensen er operationeel-inhoudelijk al wel van overtuigd, maar emotioneel nog niet klaar voor.’

Technologie wordt almaar belangrijker in hr. Waaraan merkt u dat?

Herman Nijns: ‘Jongeren zoeken vandaag een job via de smartphone. Naarmate die generatie groeit op de arbeidsmarkt, wordt technologie belangrijker. De eerste kennismaking met werkzoekenden wordt digitaler. Verderop in het aanwervingsproces blijft de menselijke touch belangrijk.’

De Witte: ‘Ook bij de selectie wordt technologie belangrijker. Je kan veel schade aanrichten aan je organisatie - financieel en emotioneel - als je niet de juiste mensen aanneemt. Technologie helpt ons de foutenmarge in onze selectie-instrumenten, bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest of een assessment, te verkleinen. Werk je nog puur op basis van een gesprek, dan heb je 50 procent kans dat je een foute persoon aanneemt.’

De westerse economieën kraken onder het tekort aan arbeidskrachten, zeker nu de economie na corona sterk aantrekt, maar ook structureel door de demografie. Wat is de oplossing daarvoor?

Nijns: ‘In België kan nog een hele groep mensen op de arbeidsmarkt komen als we ze goed begeleiden. Ook met de grote groep langdurig zieken moeten we aan de slag. Waarom staan die mensen zolang aan de zijlijn? Kunnen we het werk zo organiseren dat een deel weer kan aanpikken? Migratie zal niet de oplossing zijn, toch niet op de langere termijn. Je verschuift het probleem alleen. De Polen die in ons land kwamen werken, blijven nu liever in hun thuisland werken omdat ze er evenveel verdienen. Hetzelfde zal gebeuren met de Oekraïners of de Roemenen die hen opvolgden.’

Hoe schaarser een goed of dienst, zoals arbeid, hoe duurder die wordt, is de economische logica. Verbaast het u dat het Verbond van Belgische Ondernemingen net nu de arbeidsmarkt ontploft, pleit voor een indexsprong (de lonen eenmalig niet aanpassen aan de stijging van de levensduurte)?

De Witte: ‘Ik vind de reactie van het VBO juist, om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven met het buitenland te vrijwaren. Maar op de langere termijn wordt arbeid onvermijdelijk duurder. Er komt een verschuiving in hoe we de winsten van een bedrijf aanwenden.’

Nijns: ‘Die internationale concurrentiekracht is belangrijk. In Nederland, waar de loonkosten lager liggen, wordt veel meer geïnvesteerd. Volvo heeft aangekondigd zijn batterijfabriek niet in België te zetten. Dat is een teken aan de wand. Een automatische loonindexering legt de lat voor alle bedrijven even hoog, terwijl je veel beter differentieert volgens de activiteit of de gezondheid van het bedrijf of de sector.’

Hoe ziet u de arbeidsmarkt over tien of twintig jaar? Zullen veel jobs, bijvoorbeeld kassier, chauffeur of helpdeskmedewerker, sneuvelen?

Nijns: ‘We hebben vijf jaar geleden al eens de banen opgelijst die er vijf jaar later niet meer zouden zijn. Ze zijn er nog altijd. Vrachtwagenchauffeurs zouden verdwijnen door de zelfrijdende wagens. Maar momenteel proberen we honderden chauffeurs te rekruteren. Ooit komt die transitie er, maar trager dan soms wordt gedacht. Automatisering is momenteel het belangrijkste wapen om de schaarste aan arbeidskrachten te lijf te gaan.’

Meneer De Witte, u bent nog niet van plan met pensioen te gaan. U blijft werken bij Hudson en als voorzitter van AA Gent.

De Witte: (lacht) ‘Ik ga nooit met pensioen. Ook bij AA Gent wil ik het schip in rustig vaarwater brengen. Toen ik voorzitter werd, was AA Gent virtueel failliet. Niemand geloofde dat we eruit zouden raken, het mooiste stadion van België bouwen en Champions League spelen. Ik kan mijn leeftijd niet wegsteken, maar we maken daar in België te veel een heilige koe van. Ik kan nog bijdragen. En vooral: ik wil zelf de regie voeren in mijn opvolging.’

Uit een analyse blijkt dat een partner met een groot vermogen nodig is om de toekomst van de club veilig te stellen.

De Witte: ‘Er moet een oplossing komen voor de limieten waar we op botsen. Maar daar zet ik mijn levensmotto in: il faut donner le temps au temps. Ik zal alleen instemmen als ik er een goed gevoel bij heb. Dat zal niet komen van een toevallige voorbijganger uit een of ander exotisch oord.’

Lopen er al gesprekken?

De Witte: ‘Nee, maar de radar draait. Er zijn diverse oplossingen mogelijk, zelfs intern, zoals meer focus op de jeugd door opleiding. Misschien moeten we dan even de ambities loslaten om die jonge gasten te laten groeien. We moeten ons niet blindstaren op een externe geldschieter.’

U hebt gezegd dat gegoede mensen een deel van hun vermogen moeten investeren in de maatschappij. Wat doet u met de opbrengst van Hudson?

De Witte: ‘Er zijn nog geen concrete plannen, maar het zal in die richting gaan. Ik vind dat het maatschappelijke engagement van mensen die wat geld hebben te veel in losse initiatieven versnipperd raakt. We kunnen dat structureren, bijvoorbeeld in fondsen die zich specifiek richten op sociaal-maatschappelijke projecten.’

AA Gent heeft ook een maatschappelijke rol, zegt u altijd. Zou u er nog extra kapitaal in steken?

De Witte: ‘Als het nodig is, zou ik daartoe bereid zijn. Maar ik zie het toch eerder naast de club.’