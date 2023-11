Laat je als werkgever een hoofddoek toe op de werkvloer of niet? Het blijft een gevoelige kwestie. Sommige bedrijven zeggen volmondig ja. Bij andere blijft het een taboe of moeten vrouwen die het hoofd bedekken achter de schermen werken. De nieuwe vacaturedatabank Hijabis at work wil duidelijkheid scheppen voor sollicitanten.