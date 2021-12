Woke op het werk is een gevoelige evenwichtsoefening

Diversiteit op de werkvloer is onvoldoende. Alleen in inclusieve werkomgevingen kan iedereen zichzelf zijn. ‘Onbewuste vooroordelen en angst voor de ander zijn bij elke mens aanwezig.’

Stel: er wandelt een jonge mannelijke medewerker het kantoor binnen in een deux-piècespakje. Hoe zouden uw collega's op de werkvloer op die nieuwe collega reageren? Het gedachte-experiment komt van Veronique Elskens, senior director bij rekruteringsbedrijf Robert Half.

'In de ideale wereld voelt die jongeman zich erg op zijn gemak en kan hij zijn wie hij wil zijn', zegt Elskens. Al nuanceert ze meteen: 'Enige professionaliteit in hoe je je kleedt, mag wel verwacht worden op de werkvloer. Dat geldt voor alle collega’s.' Lees: je vrouwelijk kleden als man kan, al moet je ook niet met een knalgele feestjurk opdraven.

Bij Robert Half staan inclusiviteit en diversiteit hoog op de agenda. 'We vinden het belangrijk dat mensen zich psychologisch veilig voelen op de werkvloer', zegt Elskens. Het rekruteringsbedrijf installeerde 'employee network groups', discussiegroepen waar minderheden hun stem in een veilige omgeving kunnen laten horen. 'Dat is geen klachtenuurtje, maar een manier om de vinger aan de pols te houden en iedereen inspraak te geven.'

Hoe ga je om met medewerkers die de aandacht voor racisme, witte privileges, gender en seksualiteit overdreven woke vinden?

Robert Half is zeker niet het enige bedrijf dat aandacht heeft voor gevoeligheden rond gender, afkomst, leeftijd of seksuele geaardheid op de werkvloer. 'In onze salarisgids merken we dat almaar meer bedrijven rond diversiteit, inclusie en non-discriminatie werken', zegt Elskens.

De essentie Almaar meer bedrijven werken een diversiteits- en inclusiviteitsbeleid uit.

Dat is niet altijd even makkelijk. Hoe stippel je een beleid uit dat voor iedereen oké is?

Een gebedsruimte voor moslims is bijvoorbeeld niet de juiste oplossing voor een inclusiviteitsprobleem.

Pirelli-kalender

Bij Carglass is geen diversiteits- of inclusiviteitsmanager aan de slag. Dat betekent niet dat het thema er niet op de agenda staat. ‘Integendeel’, zegt Bart Lambrechts, al 17 jaar people director bij de expert voor onder andere het sterretje in uw voorruit. ‘We hebben met de directie net besloten diversiteit en inclusiviteit als een prioriteit te behandelen.’

Merk op dat die twee termen altijd in één adem genoemd worden. Lambrechts legt het verschil aan zijn collega’s als volgt uit. ‘Wie divers is, nodigt iedereen uit op het feestje. Wie inclusief is, geeft iedereen op dat feestje de kans zijn eigen muziek te draaien en er naar hartenlust op te dansen.’

Qua diversiteit zit het snor bij Carglass. Er werken mensen van veel achtergronden. ‘Onze uitdaging ligt vooral op het vlak van gender’, zegt Lambrechts. Een garage associëren we nu eenmaal nog altijd met mannen in overalls die een Pirelli-kalender in het kantoor hebben hangen. ‘Dat hoeft helemaal niet zo te zijn’, zegt Lambrechts. Er zijn al een aantal vrouwen aan de slag als hersteller. En sinds kort is de eerste vrouwelijke monteur aan de slag.

Uit ervaring weten we dat vrouwen mannengedrag overnemen. Als werkgever moeten we garanderen dat dat niet nodig is. Bart Lambrechts People Director Carglass

Om meer vrouwen aan te trekken probeert Carglass een inclusieve, vrouwvriendelijke werkomgeving te creëren. ‘Dat is niet vanzelfsprekend. Uit ervaring weten we dat vrouwen mannengedrag overnemen. Als werkgever moeten we garanderen dat dat niet nodig is’, zegt Lambrechts.

Carglass probeert de werkposten vrouwvriendelijker te maken. ‘Een nieuwe voorruit weegt 15 tot 20 kilo. Bij vrouwen is de kans op fysieke letsels groter.’ Carglass overweegt werkposten waar twee medewerkers samenwerken in plaats van alleen. Of dat de productiviteit niet op de helling zet? ‘Als je inclusief wil zijn, moet je kijken waar je de lat wil leggen’, zegt Lambrechts. ‘Bovendien hebben we ook een ouder wordende ploeg die met fysieke klachten te maken krijgt.’

Gebedsruimte

Volgens Lambrechts draait inclusiviteit om het bespreekbaar maken van verschillen en met iedereen rekening houden. Maar wat doe je als werkgever als een minderheidsgroep plots genderneutrale toiletten vraagt? Hoe reageer je op de klacht dat alleen vlees aanbieden tijdens vergaderlunches not done is? Wat als enkele moslims vragen een gebedsruimte te installeren? En hoe ga je om met medewerkers die de aandacht voor racisme, witte privileges, gender en seksualiteit overdreven woke vinden?

Onbewuste vooroordelen en angst voor de ander zijn bij elke mens aanwezig. Het is een kwestie van mensen daar bewust van te maken. Dirk Van Gerven Managing partner Nautadutihl

‘Een diversiteits- en inclusiviteitsbeleid rol je uit met vallen en opstaan’, zegt Dirk Van Gerven, managing partner van Nautadutilh. Dat advocatenkantoor scoort al drie jaar op rij hoog in de Global Benchmark van Workplace Pride, een non-profitorganisatie die zich wereldwijd inzet voor een betere situatie voor lhbti'ers op de werkplek. ‘Onbewuste vooroordelen en angst voor de ander zijn bij elke mens aanwezig. Het is een kwestie van mensen daar bewust van te maken.’

Bij het advocatenkantoor staat diversiteit hoog op de agenda. Bovendien organiseert het seminaries over diversiteit. ‘Op die manier willen we onze mensen bewust maken van de privileges die ze bijvoorbeeld als witte man hebben’, zegt Van Gerven. Men is er ook niet bang om te experimenteren. ‘We hebben een gebedsruimte voor moslims gehad, maar niemand ging er heen’, zegt Van Gerven. ‘Zo’n aparte ruimte werkt te stigmatiserend.’

Juiste toon

Bram Bonamie, verantwoordelijk voor een inclusief personeelsbeleid bij de arbeidsbemiddelaar VDAB, herkent die uitdaging. Na een aantal gesprekken met focusgroepen heeft de VDAB beslist geen gebedsruimte maar een stilteruimte in een nieuw gebouw in Antwerpen te voorzien. ‘Zowel mensen die willen mediteren of bidden, moeders die willen kolven, of mensen die hoogsensitief zijn en af en toe tot rust willen komen, kunnen de ruimte gebruiken’, zegt Bonamie.

De ruimte kan door iedereen op elk moment gebruikt worden, reserveren kan niet. ‘In het begin dachten we dat we een hoop regels nodig hadden voor het gebruik ervan. Dat bleek niet het geval.’ Om medewerkers alle rust te gunnen, kunnen ze de ruimte van binnenuit vergrendelen.