Word CEO van uw leven, schrijf een jaarplan

Wie het leven echt in handen wil nemen, maakt beter een concreet jaarplan dan een goed voornemen. Dat klinkt grootser dan het is. ‘Sinds ik jaarplannen opstel, besef ik dat het leven vooral over tijd gaat.’

Elke werkweek wil ik een koffie gaan drinken met iemand uit de tech-, telecom- of hr-wereld die ik nog niet ken. Het is een van de 22 doelen die ik tussen kerst en nieuw formuleerde voor het eerste kwartaal van 2022. Buiten komen en met mensen praten klinkt vanzelfsprekend voor een journalist, maar dat is het na bijna twee jaar telewerken en online interviews afnemen niet.

Ik zou deze afspraak ook met mijn chef kunnen maken, vanuit de ambitie tot betere stukken voor De Tijd te komen. Maar mijn evaluatiegesprek moet nog worden ingepland, en dus maakte ik als CEO van mijn eigen leven alvast voor mezelf een jaarplan op. Voor het eerst.

Ik ging te rade bij Rick Pastoor, die in januari 2019 het boek ‘Grip’ uitbracht. De Nederlander belooft niet alleen dat je eindelijk je plannen zal verwezenlijken, maar ook dat je groter kan denken. Mensen lijken hem te geloven: in Nederland verkocht hij al meer dan 75.000 exemplaren. En vanaf februari is ‘Grip’ ook in het Engels te verkrijgen.

Tot twee weken geleden dobberde ik stuurloos door de oceaan van het leven. Dat klinkt slechter dan het is. Ik heb een fantastische vriendin, heb net een ruim appartement gekocht, vind veel voldoening in mijn werk en heb vrienden die ik iedereen toewens. Allemaal dankzij een minimum aan planning.

Toch voelde ik de nood om een jaarplan op te stellen dat doelen formuleert in categorieën als werk, relatie, familie, vrienden, gezondheid, vaardigheden, zijprojecten, plezier en geld. Ik geef er bij deze nog een prijs uit de categorie familie: in het eerste kwartaal wil ik minstens twee keer met mijn broer naar de cinema en achteraf een pint pakken. Het grotere plaatje: een betere broer voor mijn broer zijn. En ik ga een effectenrekening openen.

Bewustere keuzes

Jef D’Hollander, die voor de consultant EY bedrijven helpt bij het uitvlooien van vrijhandelsakkoorden, herkent de nood om duidelijke doelen te formuleren. Hij is bezig aan zijn derde jaarplan op rij. ‘Ken je die situaties waarin mensen je eraan herinneren dat je iets zou doen, maar je bent het vergeten of je hebt er niet meer aan gedacht? Dat was ik beu.’

‘Professioneel is er altijd wel een chef die je aan afgesproken doelen helpt te herinneren. Maar of ik me aan mijn persoonlijke beloftes hou om meer boeken te lezen of mijn bankzaken eindelijk op orde te brengen, dat steekt minder nauw. En dat frustreerde me’, zegt D’Hollander. ‘Eigenlijk gaat een jaarplan er vooral om dat je bewustere keuzes maakt in je leven. Wat is echt belangrijk? Waar krijg je energie van? Wat maakt je gelukkig?’

Dat moeten geen grootste antwoorden zijn. D’Hollander is trots dat hij vrienden vorig jaar een fysiek verjaardagskaartje stuurde in plaats van een snelle wens in een whatsappgroep. Hij investeerde ook in presentatietechnieken. ‘Vooral bij digitale presentaties is het een uitdaging de aandacht van mensen te blijven verdienen.’

Voor wie denkt dat de vragen naar navelstaarderij neigen: het hoeft niet allemaal om jezelf te draaien. Misschien speelt u al langer met het idee anderstalige kinderen te helpen met lezen, maar hebt u geen idee hoe eraan te beginnen. Of u zegt al maanden dat u eens bloed moet gaan geven, maar komt het er nooit van. Of misschien is 2022 wel het moment om eindelijk werk te maken van dat voornemen om 3 tot 5 procent van uw loon aan een goed doel te schenken?

Die voorbeelden leiden tot de onvermijdelijke vraag: is een jaarplan niet gewoon een extreme vorm van een goed voornemen? En waarom zou een plan meer kans op slagen hebben dan een voornemen?

Louise Poppe, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, vindt het idee van een jaarplan wel erg groots. Zij deed in 2019 een onderzoek naar goede voornemens van mensen die meer willen bewegen. ‘Hoezeer we ook iets willen, er komt vaker niets dan wel iets van in huis. Dat noemen we de intentie-gedragskloof. En die laat zich alleen overbruggen door doelen zo specifiek mogelijk te definiëren.’

Poppe raadde de deelnemers in haar onderzoek aan het algemene voornemen ‘ik wil sportiever zijn’ te vervangen door een duidelijk engagement: elke zondagochtend dertig lengtes zwemmen, bijvoorbeeld. Mij raadt ze aan de informele koffieafspraak op een specifiek moment in de week vast te zetten. Dat vergroot de kans dat ik het uiteindelijke doel voor 2022 - mijn professioneel netwerk uitbreiden en verdiepen - effectief haal.

Hoe begin je aan een jaarplan? Sluit je echt af en ga door je agenda, foto’s en goede voornemens van het voorbije jaar. Waar kreeg je energie van? Wat was minder aangenaam?

Overloop je leven: relatie, familie, gezondheid, werk. Wat ging goed? Wat minder?

Schrijf op wat je dit jaar wil bereiken. Laat je nog niet beperken door het praktische.

Pik enkele zaken uit je brainstorm en formuleer haalbare doelen voor het eerste kwartaal.

Genre: naar een podcast over beleggen luisteren.

Blik elk kwartaal terug en formuleer opnieuw concrete doelen voor het volgende.

22 doelen voor een kwartaal vindt Poppe trouwens te veel. ‘Gedrag veranderen is lastig. Je moet anticiperen op zaken die je doel in de weg staan. Zo is het niet ondenkbaar dat je binnen enkele weken door de sleur van het werk dat voornemen snel weer vergeet’, zegt ze. En dan zijn er nog die 21 andere doelen.

Ook Pastoor vindt het verstandig het aantal doelen tot een handvol te beperken. Hij benadrukt ook dat voornemens formuleren of een jaarplan schrijven tijd vergt, en dat even stilstaan bij het leven ook resultaat kan opleveren. ‘Stel dat je een jaarplan maakt en er niet meer naar kijkt, dan nog is de kans groot dat je tijd zal maken voor een persoon die je uitnodigt voor een informele koffieafspraak. Je hebt dan wel niet het initiatief genomen, je staat er wel meteen voor open.’

Pastoor zegt dat hij veel mensen hoort zeggen dat ze geen idee hebben wat ze precies willen in hun leven. ‘Ik vraag dan meestal of ze zichzelf al eens vijf minuten hebben opgesloten met een blad papier en een pen om daar eens over na te denken. Het antwoord is doorgaans negatief.’

Enkele uren

Fries Vanneste is projectcoördinator bij EEG Group, dat gespecialiseerd is in gebouwtechnieken. Rond zijn verjaardag trekt hij zich traditioneel enkele uren terug om een jaarplan op te maken. Hij begon ermee toen er een aantal jaar geleden veel tegelijk op hem afkwam. Hij kocht met zijn vriendin een huis dat moest worden verbouwd, daar hoorden financiële verplichtingen bij, en hij wilde zijn werkgever aan belangrijke certificaten helpen.