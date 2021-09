Belgische zonnewagen is opnieuw Europees kampioen

Het Leuvense studententeam kwam vandaag als eerste over de streep van de ‘iLumen European Solar Challenge’ op het circuit van Zolder. De Belgische zonnewagen reed er in 24 uur tijd 346 rondjes (1.384 kilometer), het hoogste aantal van alle deelnemers. Vorig jaar won het team met 352 afgelegde rondes.

De deelname aan de race leek even onzeker toen de wagen vrijdag na een uitwijkmanoeuvre schade op aan de ophanging had opgelopen. Na een nacht herstellingswerken slaagden de studenten er toch in de zonnewagen rijklaar te krijgen.

Het is de tweede Europese titel en de vierde gouden medaille op rij voor het Belgische team, dat eind oktober zal deelnemen aan een race in de Marokkaanse Sahara. In vijf dagen zullen de ingenieursstudenten daar 2500 kilometer moeten afleggen door de Sahara en langs de voet van het Atlasgebergte. ‘Als huidige wereldkampioen en kersverse Europees kampioen zal het Belgische team alles geven om ook in Marokko in de prijzen te vallen’, klinkt het.