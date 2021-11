Containers stapelen in rekken zoals Amazon doet met dozen

DP World, het bedrijf uit Dubai dat in Antwerpen een grote containerterminal uitbaat, ontwikkelde een revolutionaire stalen installatie om containers te stapelen. 'Interessant voor koelcontainers', zeggen experts.

In de reusachtige haven van Jebel Ali, hartje Dubai, testte DP World - een van de grootste uitbaters van containerterminals ter wereld - een volledig nieuwe installatie om containers op elkaar te stapelen. Tot elf verdiepingen hoog en in een stalen frame, zoals Amazon dat met pakjes doet, elk in een individueel rek.

Nu worden containers op terminals verplaatst met kranen of straddle carriers, grote op olifanten lijkende machines die containers oppikken en tot maximaal zes à zeven hoog op elkaar stapelen tot ze opnieuw met dezelfde kranen worden opgepikt voor transport op een ander schip, een trein of een truck. De juiste container uit een stapel van zeven hoog pikken is geen sinecure en durft wel eens tijd te vergen. Zeker als hij onderaan ligt en je de andere daarna opnieuw moet stapelen.

Om dat euvel weg te werken stampte DP World BoxBay uit de grond, een joint venture met het Duitse engineeringbedrijf SMS. BoxBay ontwikkelde een stalen 'hoogbouwmagazijn', waarbij elke container - er kunnen er 800 tegelijk worden behandeld - met automatische kranen in een individueel rek van een gigantisch stalen frame word geduwd of opgepikt.

Dat systeem maakt het mogelijk containers op te pikken zonder die eronder of erboven te moeten verplaatsen of verschuiven. Een controleroom houdt alles vanop afstand in de gaten mochten er problemen opduiken.

De onderhoudskosten zijn kleiner dan bij een klassieke terminal en je hebt minder mensen nodig. DP World en SMS

'De test was een succes', zeggen DP World en SMS. 'In de eerste zes maanden werden meer dan 63.000 containerbewegingen uitgevoerd. De initiële kostprijs is hoog, maar je wint dat geld terug. De onderhoudskosten zijn kleiner dan bij een klassieke terminal en je hebt minder mensen nodig.'

De ecologische voetafdruk daalt naar schatting met 70 procent. Volgens de CEO van het met staatsgeld gefinancierde DP World, sultan Ahmed bin Sulayem, verhoogt BoxBay de terminalcapaciteit enorm. 'Wat we hier getest hebben, is revolutionair. Dit zal de containerbehandeling in havens en terminals drastisch veranderen.'

Antwerpse haven

BoxBay heeft amper 30 procent van de oppervlakte van een gewone terminal nodig om dezelfde volumes te verwerken. Als verkoopargument kan dat tellen. Veel grote havens kampen met plaatstekort en hebben het moeilijk de containergroei op hun terminals te bolwerken. Havenuitbreiding voor containeroverslag lokt bovendien controverse uit wegens de hoge kosten en de grote impact op mens en milieu.

70 procent Dankzij de nieuwe installatie daalt de economische voetafdruk naar schatting met 70 procent.

Koelcontainers

Ook in de haven van Antwerpen wordt al jaren gebakkeleid over de uitbreiding van de containeroverslagcapaciteit. Het plan dat nu voorligt, stelt uitbreiding voor van enkele containerterminals, plus de bouw van een nieuw en duur Saeftinghedok, net onder Doel. Daarvoor moet andermaal landbouw- en natuurgebied verdwijnen.

Tegen dat 'ECA-uitbreidingsproject' zijn in 2020 drie procedures ingediend bij de Raad van State. Die vragen om het voorkeursbesluit dat voorligt te vernietigen. De Raad buigt zich over de mogelijke negatieve invloed van de stikstofdepositie van de havenuitbreiding op natuurgebieden. Eind dit jaar wordt een uitspraak verwacht.

Kan BoxBay een oplossing zijn om de containerterminalcapaciteit in Antwerpen - of andere Europese havens - op te krikken zonder dat daarvoor meer ruimte moet worden ingenomen? Havenexpert Theo Notteboom van UGent gaat ervan uit dat terminaluitbaters nog even zullen afwachten wat het op grote schaal wordt. 'Het gaat om een pilootproject waarin 70.000 containers werden behandeld. Dat is niets in vergelijking met een containerterminal die jaarlijks pakweg 2 miljoen containers verwerkt. En de havensector is sowieso conservatief.'

Notteboom ziet BoxBay op middellange termijn niet als een oplossing voor de inrichting van een grote containerterminal. 'Maar voor nichesegmenten - zoals de behandeling en stockering van koelcontainers, een belangrijke markt voor Antwerpen - zie ik dat wel gebeuren. Reefercontainers hebben nu al speciale plekken op terminals omdat ze aangesloten moeten worden op elektriciteit. Ze zijn ook duurder. Daar kan je misschien wel een speciaal rack voor bouwen.'

De havenspecialist wijst erop dat een stalen BoxBay-systeem forse investeringen vergt. 'Veel operatoren staan niet te trappelen om hun automatiseringsinvesteringen van de afgelopen jaren overboord te gooien om zich te storten op iets dat zich nog moet bewijzen.'

In de Antwerpse haven kan BoxBay wel interessant zijn voor nichesegmenten zoals koelcontainers. Theo Notteboom Professor en havenexpert

Volgens Notteboom zal er pas een andere dynamiek komen als havenbesturen hun concessiegelden verdrie- of vertienvoudigen. 'Maar dat zie ik niet direct gebeuren, want elke haven wil vermijden dat klanten naar een andere haven trekken. Havenbesturen zullen bovendien lang op voorhand moeten nadenken of BoxBay kan worden ingepast in de configuratie van nieuw aan te leggen terminals. Zonder de toekomstige uitbaters te kennen. Niet evident.'

Notteboom verwacht ook protest van de havenarbeiders tegen BoxBay omdat ze een deel van hun werk dreigen te verliezen. 'Bovendien werkt verregaande automatisering pas als alles altijd gestroomlijnd verloopt. Maar in de scheepvaart krijg je af te rekenen met wachttijden, vertragingen en pieken en dalen. Dan kan de klassieke manier van containers stapelen en pikken wel eens handiger zijn omdat je veel flexibeler kan reageren.'