'Innovatie onderscheidt ons van de concurrentie'

Glas dat je niet ziet en glas dat een 5G-antenne kan vervangen: het zijn maar een paar van de opmerkelijke innovaties uit het Waalse lab van de glasfabrikant AGC.

Verscholen in een uithoek van het industrieterrein van Gosselies, in de buurt van Charleroi, huist het tien jaar oude innovatiecentrum van AGC. Het is vandaag de Europese referentie voor alle onderzoek en ontwikkeling van het glasbedrijf, met zowat 300 werknemers.

'Ongeveer 3 procent van onze inkomsten wordt besteed aan onderzoek', zegtMarc Foguenne, innovatiedirecteur van AGC Glass Europe. Dat percentage kan misschien niet tippen aan wat sommige technologiegiganten aan onderzoek besteden, maar we spreken toch over 'enkele tientallen miljoenen euro's' per jaar. Een aardig bedrag voor onderzoek naar een, op het eerste gezicht, banaal product als glas.

'We maken een basisproduct. Niemand kiest zijn wagen op basis van de kwaliteit van de voorruit. We hebben dus maar twee mogelijkheden om ons te positioneren: focussen op lage kosten of ons onderscheiden van de concurrentie', zegt Foguenne.

Het werd optie twee. En daarbij beknibbelt AGC niet op de uitgaven. Sinds 2019 beschikt het innovatiecentrum over twee echovrije kamers waar een volledige auto in past. In de kamer, die weggeplukt lijkt uit een labo van de ruimtevaartorganisatie NASA, kunnen tests worden uitgevoerd zonder enige interferentie van externe elektromagnetische velden.

Schermvullende weergave Een echovrije kamer van AGC

'Er bestaan niet veel kamers van deze omvang. We moeten trouwens voorzichtig zijn met wat we laten zien, want onze concurrenten lezen mee', zegt Foguenne, terwijl hij de fotograaf brieft over wat wel en niet in beeld mag komen.

Dankzij jaren onderzoek kan de groep geregeld nieuwe producten op de markt brengen. AGC werkt momenteel aan een beglazing die beter isoleert dan driedubbele beglazing, maar niet dikker is dan enkele beglazing. De groep ontwikkelt ook een glas dat in drie minuten van 70 naar 3 procent doorzichtigheid evolueert. 'Die projecten zitten nog in de ontwikkelingsfase. We moeten nog analyseren of massaproductie mogelijk is', zegt Foguenne.

De essentie De glasgroep AGC heeft een Europees O&O-centrum in Gosselies.

Innovatie is voor het bedrijf een manier om zich te onderscheiden zonder op de prijs te concurreren.

Sommige innovaties zijn al op de markt. Het bedrijf werkt aan toepassingen in diverse sectoren, van vastgoed tot telecommunicatie.

Laagjes

De resultaten van andere onderzoeksprojecten komen wel al op de markt. De meest opmerkelijke innovatie is een glas zonder de minste weerkaatsing, dat bijna perfect transparant is. 'De ontwikkeling ervan was eerder contra-intuïtief: we hebben het effect bereikt door laagjes materiaal toe te voegen aan het glas. De productiekosten zijn relatief laag, dus we zijn zeker dat dit een succes wordt', zegt de manager trots. AGC richt zich met het product in de eerste plaats op de luxemarkt, maar het potentieel reikt verder. Het bedrijf installeerde de nieuwe glazen onder meer op de vorige editie van het Franse tennistoernooi Roland Garros.

Dankzij investeringen in innovatie kan AGC niet alleen nieuwe markten aanboren, maar ook bestaande klanten aan zich binden. 'We ontwikkelen bijvoorbeeld elektronische voorruiten die zichzelf ijsvrij kunnen maken en een serre-effect in de passagiersruimte voorkomen', zegt Dan Lis, hoofd van de auto-afdeling. 'Die technologie zal voor automerken een optie zijn die misschien maar op 10 procent van de wagens geïnstalleerd wordt. Maar het is een vernieuwing die kan helpen om de rest van de markt, de 90 procent conventionele voorruiten, te behouden.

Antennes

Behalve voor vastgoed en auto's heeft AGC ook steeds meer belangstelling voor de telecomsector. Het bedrijf werkt al enkele jaren aan bijna onzichtbare antennes die in het glas geïntegreerd worden. 'In plaats van grote antennes te maken die het volle vermogen uitstralen om kilometers te overbruggen lijkt het logischer kleinere antennes te maken die veel wijder verspreid zijn', legt Bernard Monville uit, die verantwoordelijk is voor deze afdeling.

Een Japanse operator maakt vandaag al gebruik van de technologie om zijn 4G-netwerk uit te rollen. In België wordt het onderzoek voortgezet rond 5G-straling, waarbij Proximus grote belangstelling toont. De operator test momenteel een 'glasantenne' in zijn hoofdkwartier in Brussel. 'Er is ook belangstelling van andere operatoren. We hebben ook antennes die getest worden bij T-Mobile', zegt AGC.