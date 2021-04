Innovatiefestival and& start op zelf ontwikkeld platform

De tweede editie van het Leuvense innovatiefestival and& gaat dinsdag van start. Het wordt een hybride event op een platform dat het samen met Toerisme Vlaanderen en Technopolis bouwde.

Het and& festival, dat een week lang focust op innovaties in verschillende geledingen van de maatschappij, ging in 2018 voor de eerste keer door. De tweede editie moest vorig jaar noodgedwongen worden uitgesteld, maar ook dit jaar bleef het lang onzeker of and& zou doorgaan, en in welke vorm.

Het wordt uiteindelijk een hybride evenement waarbij sommige sessies fysiek doorgaan, maar alles sowieso digitaal te volgen is. Opmerkelijk is dat Leuven Mindgate, de organisatie achter and&, daarvoor samen met Toerisme Vlaanderen en Technopolis een eigen platform, and& connect, heeft ontwikkeld. Het kreeg de toepasselijke naam HYBR.

Circle

Het bevat, naast de mogelijkheid om live video te streamen, ook elementen van sociale media en gameplatformen, waarbij online en offline contacten door elkaar lopen. Het platform biedt ook de optie om discussies zichtbaar te maken voor iedereen. ‘Deelnemers kunnen online zien wie nog allemaal op een event aanwezig is en een onderlinge discussiegroep (circle) oprichten. Die discussie kunnen ze vervolgens ook openbaar maken’, zegt intendant Pieter Goiris. Daarbij wordt wel in een controle voorzien door moderatoren.

We denken dat hybride evenementen ook na corona een blijver zijn. Pieter Goiris Intendant and& festival

Het platform, dat mee gebouwd werd door het Antwerpse digitale bureau ArtCore Society, zal met and& voor de eerste keer in de praktijk worden gebracht. Het is de bedoeling om het ook te vermarkten bij andere eventorganisatoren, zegt Goiris. ‘Toerisme Vlaanderen en Technopolis zullen elk nog eigen testen uitvoeren, waarna we alles zullen evalueren en bespreken in welke structuur we voortgaan.’

Blijver

‘We hebben het platform ontwikkeld omdat we denken dat hybride evenementen ook na corona een blijver zijn, en omdat de huidige platformen op de markt puur digitaal zijn’, zegt Goiris. ‘We zijn ervan overtuigd dat er een markt voor is.’