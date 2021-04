Marshelikopter Ingenuity slaagt in historische vlucht

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is erin geslaagd een helikopter door de ijle lucht van Mars te laten vliegen. Het is de eerste keer ooit dat een toestel in een andere atmosfeer dan de aardse vliegt.

Maandagochtend om 9.30 uur Belgische tijd werd geschiedenis geschreven op Mars. Op dat exacte moment maakte de Marshelikopter Ingenuity - Engels voor 'vindingrijkheid' - zich los van het oppervlak van de rode planeet voor een korte vlucht door de lokale atmosfeer. Dat was meteen de eerste keer ooit dat een gemotoriseerd toestel erin slaagde te vliegen in een andere wereld.

Ingenuity reisde de 480 miljoen kilometer afstand van de aarde naar Mars veilig weggestopt onder Marsjeep Perseverance. die op 18 februari op de planeet landde om naar tekenen van leven te speuren op Mars.

2.500 wentelingen per minuut Om van de grond te geraken moesten de rotoren van Ingenuity 2.500 keer per minuut rond hun as draaien.

Perseverance zette zijn vliegende broertje enkele weken geleden al af op een vlak stuk van de planeet, de zogenaamde Jezerokrater. Eigenlijk had Ingenuity daar al eerder op moeten stijgen, maar technische problemen gooiden toen roet in het eten.

Maandagochtend verliep wel alles gesmeerd, bleek uit de data die pas uren later binnenliepen in het Jet Propulsion Lab van de NASA. Die toonden aan dat de helikopter geslaagd was in zijn missie: drie meter van de grond komen en daar gedurende 30 seconden blijven hangen, om vervolgens weer te landen.

Veel ijler

Dat klinkt als een eitje, maar gelet op de omstandigheden op Mars is dat een huzarenstukje. De atmosfeer van de rode planeet is veel ijler dan die op aarde: ze is ongeveer een honderdste zo dicht als die bij ons. Dat maakt dat er bijzonder weinig lucht is om van de grond te geraken met een helikopter. De drie meter hoogte die Ingenuity haalde, is vergelijkbaar met 30 kilometer op aarde, een hoogte die onze helikopters niet kunnen halen en het dubbele van de hoogte waarop de gemiddelde jet het luchtruim doorklieft.

drie meter hoog op Mars is vergelijkbaar met 30 kilometer op aarde.

Daarom moest de helikopter ook bijzonder compact en licht zijn. Met een romp iets groter dan een tennisbal, vier zeer dunne poten en twee rotoren, weegt Ingenuity 1,8 kilo. Om dat pluimgewicht van de grond te krijgen, moesten de rotoren alsnog 2.500 wentelingen per minuut maken. Ter vergelijking: aardse helikopters maken tussen 400 en 500 wentelingen per minuut.

Bovendien moest de helikopter alles autonoom kunnen doen, omdat rechtstreekse besturing op een dermate grote afstand onmogelijk is. De NASA zond zondag al de instructies richting Mars, die Ingenuity feilloos uitvoerde.

Kitty Hawk, N.C.

Daarmee werd dus geschiedenis geschreven. Een verwezenlijking die de NASA zelf afzette tegen die van de gebroeders Wright, die in 1903 voor het eerst met een vliegtuig vlogen in het Amerikaanse Kitty Hawk in North Carolina. Ook het nut van deze test is vergelijkbaar met die eerste aardse vlucht meer dan 100 jaar geleden. Ook toen was het meer een 'proof of concept', een belofte van mooie dingen die de toekomst zou brengen.

Bekijk het moment dat de data binnenlipen bij de NASA