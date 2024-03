In het Gentse Wintercircus wordt vrijdag het startschot gegeven voor het innovatiefestival Flanders Technology & Innovation (FTI), dat in zes steden wordt georganiseerd. Een wervend Vlaams toekomstverhaal of een eenmalig prestigeproject van minister-president Jan Jambon? ‘Mensen mobiliseren is goed, maar je moet ook een langetermijnvisie hebben.’