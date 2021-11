‘Vliegende cabine’ komt sneller tot stand met Leuvense 3D-technologie

Terwijl veel automobilisten zich nog afvragen of ze al klaar zijn voor hun eerste elektrische wagen, zijn enkele bedrijven al bezig met een nieuwe revolutie in persoonlijke mobiliteit. Het Amerikaanse bedrijf Lift Aircraft gelooft dat ook mensen zonder pilotenopleiding zich zullen verplaatsen met lichte, semiautonome passagiersdrones.

Het vier jaar oude bedrijf, gevestigd in de Texaanse stad Austin, houdt er een verschroeiend groeitempo op na. Nog geen jaar na de oprichting in november 2017 voerde het een eerste bemande testvlucht uit. Intussen is het al commerciële series aan het produceren. Het is het eerste Amerikaanse bedrijf dat een eVTOL (electric vertical takeoff and landing vehicle) in serieproductie heeft gebracht.