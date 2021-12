IBM vindt toekomst uit op Zwitserse heuvel

Onze redactie kon uitzonderlijk op bezoek in een van de IBM-laboratoria waar de technologie van de toekomst vorm krijgt. Rondleiding in een zwaarbewaakte Nobelprijsfabriek.

De novemberhemel kleurt grijs boven de Zürichsee, het langgerekte meer dat zich ten zuiden van de Zwitserse stad Zürich uitstrekt. In een groene buitenwijk, verscholen in de heuvels boven het meer, bevindt zich een van de befaamdste onderzoekslabo’s van IBM. Al in 1956 vestigde de Amerikaanse computerreus hier zijn eerste Europese researchlab. Meer dan 200 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek op allerlei domeinen, van AI tot nanotechnologie en cryptografie.

Het witte gebouw oogt sober en verlaten, als de schuilplaats van de slechterik uit een Bond-film.

Na een stevige klim komen we aan bij het witte hoofdgebouw. Het oogt sober en verlaten, als de schuilplaats van de slechterik uit een Bond-film. Een werknemer die ons pad kruist, lijkt verbaasd dat hier iemand rondwandelt die hij niet kent. Na het passeren van de beveiliging worden we naar de kelder geleid. Een deur gaat open, en voor we het beseffen staan we oog in oog met de heilige graal van de computerwetenschap: een kwantumcomputer.

Kabaal

We kennen het toestel wel van foto’s, maar in de realiteit blijkt het een hels kabaal te maken. Dat lawaai komt van een koelinstallatie op basis van helium, die de belangrijkste onderdelen van de computer permanent moet afkoelen tot -270°C, vlak bij het absolute nulpunt. Alleen bij die extreem lage temperaturen kunnen deze futuristische computers hun magische trucjes uithalen.

Schermvullende weergave De Zwitserse kwantumcomputer van IBM ©CONNIE ZHOU

Kwantumcomputers baseren hun werking op de bizarre wetten van de kwantummechanica. De kleinste informatie-eenheden zijn hier geen bits die een waarde van één of nul kunnen aannemen, maar zogenaamde qubits die meerdere waarden tegelijk kunnen aannemen - een eigenschap die ‘superpositie’ wordt genoemd. Dat is even onbevattelijk als het klinkt, maar het resultaat is wel dat je computers kunt bouwen die heel veel parallelle berekeningen aankunnen.

De essentie Het IBM Research Lab in Zürich doet geavanceerd onderzoek rond kunstmatige intelligentie, quantumcomputing, neuromorfische computing en veel andere wetenschappelijke domeinen.

Het is een van de 12 onderzoekslabo’s van IBM in de wereld en werd opgericht in 1956. Het telde al vier Nobelprijswinnaars onder zijn medewerkers.

In 2011 werd een nieuw centrum voor onderzoek op nanoschaal geopend op de campus. Het Binnig and Rohrer Nanotechnology Center maakt deel uit van een partnerschap met de befaamde technische universiteit ETH Zürich.

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar kwantumcomputers, maar nu pas vinden de eerste voorzichtige pogingen plaats om de toestellen uit het lab naar echte werkomgevingen te brengen. In heel veel sectoren kunnen ze een revolutie teweegbrengen, zoals in de financiële wereld. ‘We hebben nieuwe kwantumalgoritmen ontwikkeld die in realtime een risicoanalyse van beleggingsportefeuilles mogelijk kunnen maken. Vandaag kunnen zo’n analyses enkele uren duren, waardoor het onmogelijk is onmiddellijk te reageren in het geval van een crisis’, zegt Stefan Woerner, het hoofd onderzoek en software voor kwantumtoepassingen bij IBM.

Robotlabo

Aan het einde van de gang neemt Teodoro Laino ons mee naar zijn kleine laboratorium, waar hij werkt aan een revolutionaire robot. RoboRXN maakt gebruik van geautomatiseerde labs, deeplearningalgoritmen en de IBM-cloud waarmee wetenschappers vanop afstand nieuwe molecules kunnen ontwikkelen die in medicijnen worden gebruikt. Terwijl we toekijken, voert de robot een test uit die door een chemicus duizenden kilometers verderop is aangevraagd. Het is een mooi voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie, robotica en de cloud de toekomst van het geneesmiddelenonderzoek kunnen veranderen.

Tussen de honderden onderzoeksprojecten die in het IBM-onderzoekslaboratorium in Zürich worden uitgevoerd, zitten er ook enkele die wat dichter bij ons dagelijks leven staan. Een pan-Europees team werkt in het Zwitserse laboratorium aan de volgende evolutie in de realtimetranscriptie van spraak naar tekst. Zo’n toepassingen worden al courant gebruikt, maar werken nog niet feilloos. Bij IBM gebruiken ze neuromorfische computers, die de werking van neuronen in onze hersenen proberen na te bootsen. De rekentijd wordt er aanzienlijk mee verkort, waardoor de technologie binnenkort als virtuele tolk kan dienstdoen in smartphones en andere apparaten.

Nobelprijzen

Schermvullende weergave De IBM-campus nabij Zürich

Het IBM Research Lab in Zürich heeft een reputatie hoog te houden. Vier wetenschappers die er werkten, kregen al een Nobelprijs. Gerd Binnig en Heinrich Rohrer ontvingen in 1986 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor hun uitvinding van de scanning tunneling microscoop. Een jaar later viel Georg Bednorz en Alex Müller dezelfde eer te beurt voor de ontdekking van supergeleiding bij hoge temperaturen.

De foto’s van de vier Nobelprijzen en van tal van andere onderscheidingen sieren de muren in de kelderverdieping van het gebouw. De ‘wall of fame’ wordt plots onderbroken door een bord dat ons waarschuwt voor het gevaar van laserstraling. Opnieuw gaan we door een beveiligde deur, waarna we binnentreden in het lab van Leo Gross. Middenin de kamer staat een massief, veelarmig apparaat dat eruitziet als een duikerpak met meerdere koppen. Het vreemde toestel is een extreem krachtige microscoop waarmee individuele atomen kunnen worden bestudeerd. De Duitse wetenschapper en zijn team gebruiken het instrument om de structuur van moleculen beter te begrijpen en de overdracht van elektronen tussen atomen te bestuderen.

Het IBM Research Lab in Zürich heeft een reputatie hoog te houden. Vier wetenschappers die er werkten, kregen al een Nobelprijs.