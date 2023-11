Een land van bossen, rivieren en meren. Zo staat Litouwen op de toeristische kaart van Europa. Maar het landje is ook de geboortegrond van het kledingplatform Vinted en van techbedrijven die het Oekraïense leger helpen uitrusten. We bezochten enkele verborgen parels in de Litouwse hoofdstad Vilnius en vonden verrassende links met ons land.