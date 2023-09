Topfysicus Frank Verstraete: ‘Kwantumfysica is net zoals muziek en literatuur een deel van onze cultuur’

Nog even en een nieuwe kwantumrevolutie kan alles op z’n kop zetten: hoe we energie opwekken, geneesmiddelen maken, oorlog voeren en het internet beveiligen. Toch weet haast niemand iets over kwantumfysica. De Belgische topfysicus Frank Verstraete schreef er met zijn partner Céline Broeckaert een inzichtelijk boek over. ‘We werken allemaal elke dag met kwantumfysica.’