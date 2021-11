Aandeel Twitter geschorst na berichten over vertrek CEO Jack Dorsey

De 45-jarige CEO en medestichter Jack Dorsey van Twitter is van plan om op te stappen, zegt de Amerikaanse zakenzender CNBC op basis van bronnen. Inmiddels vernamen ook de persagentschappen Bloomberg en Reuters dat Dorsey opstapt.

Het aandeel Twitter schoot maandagmiddag bij opening van Wall Street even 11 procent hoger nadat de zakenzender CNBC meldde dat topman Dorsey naar verwachting opstapt. Bloomberg zei ook dit vernomen te hebben van 'een persoon die op de hoogte is van de situatie'.

Intussen is het aandeel geschorst op Nasdaq in afwachting van meer nieuws. Twitter stond op dat moment 3,42% in plus.

Het persbureau Reuters wist te melden dat er een akkoord bestaat tussen Dorsey en de raad van bestuur over een opvolger, evenwel zonder een naam te noemen. De raad van bestuur is het vertrek van Dorsey al sinds vorig jaar aan het voorbereiden, zo vertelde de bron van Reuters.

Bevestiging van het nieuws is er voorlopig niet, ook niet door Twitter zelf. Dorsey is ook de stichter en topman van Square , een bedrijf gespecialiseerd in digitaal betalingsverkeer. Het aandeel Square steeg na het bericht met 3 procent om dan terrein te verliezen.

Begin 2020 vroeg het hedgefonds Elliott Management Corp van Paul Singer Dorsey op te stappen. Het hedgefonds verweet hem te weinig tijd over te houden voor Twitter. Dorsey gaf daarop het hefboomfonds en een bondgenoot van het fonds, Silver Lake Partners, zetels gegeven in de raad van bestuur.

