Amazon plant opening grote fysieke winkels

De e-commercereus Amazon wil meerdere grote, fysieke winkels openen in de Verenigde Staten. Dat schrijft The Wall Street Journal.

Als de informatie van The Wall Street Journal klopt, zal Amazon zijn eerste grote winkels openen in Ohio en California. Wat Amazon precies zal aanbieden in de winkels met zo'n oppervlakte van 30.000 vierkante meter is nog onduidelijk.

Volgens retailexperts zijn fysieke winkels een ideale uitbreiding van het digitale aanbod van de Amazon. De grote winkels moeten consumenten de mogelijkheid geven producten uit te proberen of te passen vooraleer ze te kopen. Zo zou kledij een groot deel van het assortiment uitmaken. Amazon is op dit moment al de grootste verkoper van kledij in de VS. Het stak net grote concurrent Wallmart voorbij.

De fysieke winkels worden een nieuwe manier om consumentendata te verzamelen en shoppingervaringen uit te proberen.

Het technologiebedrijf zou maar al te graag luxemerken toevoegen aan zijn assortiment, maar dat loopt minder vlot. Ook al begon Oscar de la Renta vorig jaar cocktailjurken te verkopen via het platform, weinig andere high-endmerken volgden. Zulke confectie passen consumenten liever dan hun maat te moeten gokken op hun smartphone.

De e-commercegigant wil volgens The Wall Street Journal ook innoveren in zijn fysieke winkels.