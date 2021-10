Antwerpenaars bouwen NFT-platform voor Canadese reus Shopify

De Antwerpse blockchainspecialist Venly heeft op vraag van de Canadese e-commercegigant Shopify een app gemaakt die bedrijven toelaat makkelijk de razend populaire NFT's - digitale verzamelobjecten - aan te bieden.

De app die Venly samen met Shopify ontwikkeld heeft, laat de gebruikers van het e-commerceplatform toe non-fungible tokens (NFT's) te maken en te verkopen. NFT's gebruiken de blockchain om eigendom van beelden, video's en verzamelobjecten te registreren. Ze zijn momenteel razend populair. Shopify is niet de eerste de beste: de Canadese multinational is 160 miljard euro waard op de beurs.

'We waren de technologieleverancier voor NFT-campagnes van de influencer Logan Paul en voor de zanger Lewis Capaldi', legt CEO en medestichter Tim Dierckxsens uit. Het Antwerpse bedrijf leverde zijn diensten aan Bondly, een specialist in het gebruik van NFT's voor fangroepen. De NFT-verkoop vond plaats op Shopify, terwijl Venly de NFT's maakte en distribueerde naar de e-mailadressen van de kopers. 'Het was een succes en Shopify vroeg ons een applicatie te bouwen', zegt Dierckxsens.

De app staat open voor bedrijven met een Shopify Plus-lidmaatschap. Ze kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het NFT-bètaprogramma om NFT-producten toe te voegen aan hun webwinkel.

Aan de betalingen komen geen cryptomunten te pas. Tim Dierckxsens CEO Venly

Met de app kunnen bedrijven de tokens aanmaken en naar de klanten e-mailen. Die klanten moeten zelf geen wallet - een digitale portemonnee - aanmaken om hun digitale bezittingen te beheren. Met een eenvoudige druk op een knop krijgen ze toegang tot hun NFT.

Bij de betalingen, via Shopify of andere kanalen, komen geen cryptomunten kijken. 'Het verloopt heel traditioneel', zegt Dierckxsens. De vaak hoge NFT-transactiekosten worden vermeden. De app werkt met de kostenefficiënte Polygon-blockchain.

Regelgeving

Niet alle NFT's mogen worden verkocht via Shopify. 'Digitale verzamelobjecten en gamevoorwerpen mogen, maar NFT's als investeringsmiddel worden geweerd.' Denk aan een NFT die een deel van de eigendom van een kunstwerk vertegenwoordigt. De regelgeving over zo'n 'fractionele NFT' is helemaal niet duidelijk, en dus houdt Shopify zich daarvan afzijdig.

Een vijftiental Amerikaanse winkels doorlopen momenteel de toelatingsprocedure van Shopify. 'Het kan ook in België, maar die bedrijven moeten dan met andere betaaldiensten werken', zegt Dierckxsens.

Integraties

Wat de deal financieel betekent voor Venly is moeilijk in te schatten. Het bedrijf werkt met een licentiemodel en vraagt een commissie op de NFT-verkoop. 'We verwachten dat het een heel belangrijke inkomstenstroom wordt, want Shopify is het allergrootste e-commerceplatform ter wereld met meer dan 2 miljoen winkels. Bovendien blijft de vraag naar NFT's maar groeien.'

Het Antwerpse techbedrijf streeft nog naar integratie in andere platformen. 'We zien dat het een heel succesvolle manier kan zijn om onze schaal te vergroten', zegt Dierckxens.

Venly haalde in april nog 1,55 miljoen euro op in een kapitaalronde geleid door het Duitse High-Tech Gründerfonds. In juni stopte Tioga Capital, een durfkapitaalfonds gericht op blockchaintechnologie, het bedrijf 500.000 euro toe. 'Onze verwachting was tegen het einde van dit jaar ten minste 250.000 walletgebruikers te hebben op Venly. Dat blijken er al bijna 500.000 te zijn.'

Venly telt 13 werknemers. Het plan is het komende jaar naar 25 te groeien.