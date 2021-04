Antwerps blockchainbedrijf haalt 1,55 miljoen euro op

HTGF is een fonds met hoofdkwartier in Bonn dat zowel publieke als privéaandeelhouders heeft. Ook imec.istart Fund, DM-BB David Majert en Palentine Ventures (Blockrocket) worden in een mededeling van het bedrijf vermeld als investeerders in deze kapitaalronde. Arkane wil zijn team, nu zeskoppig onder wie de vier oprichters, uitbreiden. Ook moet er een 'onafhankelijke vestiging' in Berlijn komen.

De technologie van Arkane stelt blockchaingames, projecten en gedecentraliseerde applicaties in staat nieuwe inkomstenstromen te ontsluiten zonder dat ervaring nodig is met de technologische aspecten van blockchain en zonder dat gebruikers zich door een complex regelgevend kader moeten worstelen.

De blockchainspecialist levert diensten aan bedrijven en blockchaingames zoals The Sandbox, een blockchaingamebedrijf dat is gewaardeerd op 1,5 miljard dollar. Andere klanten zijn CoinStats, NFTBank, Atari, Bondly Finance en de game Aavegotchi.

Non-fungible tokens

Het bedrijf gaat prat op meer dan 100.000 walletgebruikers te hebben. Wallets zijn software die toelaat digitale bezittingen op te slaan en te beheren. Arkane legt zich toe op alles wat met non-fungible tokens (NFT) te maken heeft, tot en met verkoopmogelijkheden via de Arkane Market. Een NFT is een op een blockchain geregistreerd eigendomscertificaat. Non-fungible betekent niet-inwisselbaar of uniek. Het is een manier om bijvoorbeeld digitale kunst of magische zwaarden in een digitaal game uniek en verhandelbaar te maken.