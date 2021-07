Antwerps blockchainbedrijf haalt half miljoen euro op

Venly biedt onder meer gamingbedrijven digitale portefeuilles ('wallets') aan waar gebruikers hun digitale bezittingen kunnen bewaren, beveiligd door blockchaintechnologie. Het bedrijf lanceerde Venly Market waar non-fungible tokens (NFT's) worden verhandeld en dat verschillende blockchains aan kan. Het bedrijf wil blockchaingames en gedecentraliseerde toepassingen helpen nieuwe inkomsten aan te boren zonder dat ervaring met blockchain of kennis van complexe regelgevingen nodig is.

'We moesten van naam veranderen. Dat was opgelegd door Arkane Studios, dat ook in de gamingsector zit', legde marketingdirecteur Yan Ketelers uit. Het extra kapitaal gaat naar bijkomende aanwervingen en het uitbouwen van het productaanbod. Er werken nu acht mensen bij Venly.