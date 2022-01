Apple meer dan 3.000 miljard dollar waard

Het technologiebedrijf Apple rondde voor het eerst de symbolische kaap van 3 biljoen dollar beurswaarde. Staat er een plafond op de waardering van de Californische krachtpatser?

3.000.000.000.000. Een drie met twaalf nullen achter. Dat is hoeveel beleggers Apple voor het eerst waard achten. Nu was de techreus al wel langer dan vandaag het meest waardevolle bedrijf dat we op deze planeet ooit gezien hebben, maar qua symboliek kan die geronde kaap andermaal tellen.

Het tempo waarin Apple die biljoenen aan waardering opstapelt, is niet minder dan verbluffend. Nadat Steve Jobs en Steve Wozniak Apple boven het doopvont hielden in een garage in Cupertino, Californië, had het bedrijf 38 jaar - met de nodige ups en downs - nodig om het in 2018 tot een waardering van 1.000 miljard dollar te schoppen. Amper twee jaar later vonden beleggers de iPhone-maker al het dubbele waard. En goed een jaar later is er weer 1.000 miljard bij.

Lees meer Een grand cru beursjaar dankzij een select techclubje

Die verschroeiende rit heeft uiteraard veel te maken met het marktklimaat, waarin zeker technologieaandelen konden genieten van een pandemische honger naar alles wat thuiswerk, lockdowns en sociale afstand draaglijker kon maken. Maar onder die algemene interesse voor tech schuilt bij Apple ook een meer fundamenteel verhaal.

Verbreding

Het succes van Apple liep sinds de lancering van de iPhone op 7 januari 2007 - Apple was toen 100 miljard dollar waard - veelal hand in hand met het succes van zijn goudhaantje. Met de revolutionaire smartphone schiep het bedrijf misschien wel het meest rendabele consumentenproduct aller tijden, iets wat de brutomarge van de techreus al jaren rond 40 procent doet zweven. De cash die dat jaar na jaar doet binnenstromen, deed de koers gaandeweg oplopen.

Apple slaagt er met de dag beter in een hefboom te zetten op de hardware die het jaarlijks aan zijn miljoenen fans slijt, door daar een heel ecosysteem van extra producten en diensten in te verweven.

De iPhone is nog altijd de hoeksteen van de astronomische waardering van Apple, maar de hogere versnelling van de voorbije jaren heeft ook te maken met een relatief nieuwe succesfactor die beleggers steeds meer weten te appreciëren. Apple slaagt er met de dag beter in een hefboom te zetten op de hardware die het jaarlijks aan zijn miljoenen fans slijt, door daar een heel ecosysteem van extra producten en diensten in te verweven.

Met digitale betalingen, streaming van muziek of video, apps van derde partijen of aanvullende producten zoals een slim horloge of de peperdure draadloze oortjes AirPods doen kwartaal na kwartaal de kassa meer rinkelen in Cupertino. De divisie 'services' was in boekjaar 2021 - dat liep tot september - goed voor 68 miljard dollar omzet, het drievoudige van zes jaar eerder.

68 miljard dollar services De divisie 'services' was in boekjaar 2021 - dat liep tot september - goed voor 68 miljard dollar omzet, het drievoudige van zes jaar eerder

Dat is in de 365,8 miljard dollar totaalomzet die Apple in hetzelfde jaar boekte nog redelijk klein. Maar beleggers hebben steeds meer oog voor de waanzinnige winsten die het bedrijf ermee boekt. Met een vijfde van de omzet neemt de dienstentak ondertussen al een derde van de brutowinst voor zijn rekening, marges waar zelfs de iPhone bij verbleken. Aangezien analisten de dienstentak tegen het midden van dit decennium nog eens zien verdubbelen in omvang, nemen beleggers al een aardig voorschot op die evolutie.

Vergoeding

Andere motor onder de opmars van het Apple-aandeel, is dat CEO Tim Cook anders dan zijn voorganger - de betreurde Apple-bezieler Steve Jobs - oog heeft voor de wensen van Wall Street. Waar beleggers Jobs jarenlang smeekten om iets van de ophopende cashberg die Apple vergaarde uit te keren, bleef Steve Jobs jarenlang doof voor de verzuchtingen van zijn aandeelhouders.

Sinds de jaren 90 behandelde Jobs geld zoals een overlever van een hongersnood de voorraadkast behandelt: als iets dat elk moment kan verdwijnen Amerikaanse zakenblad Fortune

Dat had te maken met het trauma dat Jobs in de jaren '90 opliep, toen Apple op de rand van de financiële afgrond balanceerde. ‘Sindsdien behandelde Jobs geld zoals een overlever van een hongersnood de voorraadkast behandelt: als iets dat elk moment kan verdwijnen’, omschreef het Amerikaanse zakenblad Fortune de houding van Jobs ooit.

Cook had na zijn aanstelling als CEO wel oren naar de wensen van Wall Street. In 2012 keerde hij voor het eerst sinds 1995 een dividend uit. Intussen liet Apple zo'n 400 miljard dollar naar de aandeelhouders terugvloeien via dividenden en de inkoop van eigen aandelen, iets wat Apple nog meer tot de lieveling van Wall Street bombardeerde.

Augmented reality

Vraag is nu uiteraard of de bomen tot in de hemel kunnen blijven groeien. Het aandeel noteert momenteel aan een koers-winstverhouding van meer dan 31, wat weliswaar geen record is, maar ook allesbehalve een koopje. Bovendien krijgt ook Apple de nodige uitdagingen op zijn bord op korte termijn, zoals de heersende chipschaarste en de algemeen verstoorde aanvoerketens die doorheen de wereldeconomie lopen. Dat Apple als gigant bij veel leveranciers voorrang geniet, dekt dat risico wel enigszins af.

Beleggers - en de meeste analisten - hebben er echter vertrouwen in dat Apple op tijd iets uit de hoed zal toveren om zijn status mee te ondersteunen

Maar dan nog moet je om zo'n waardering te valideren een bepaald groeitempo aan kunnen houden. En daarvoor is wellicht meer nodig dan jaar na jaar wat meer en duurdere iPhones verkopen en de groeiende dienstentak. Beleggers - en de meeste analisten - hebben er echter vertrouwen in dat Apple op tijd iets uit de hoed zal toveren om zijn status mee te ondersteunen. Twee gebieden waar Apple momenteel stappen in zet, zijn zelfrijdende wagens en augmented en virtual reality.

In beide gebieden is Apple verre van de voorloper. Maar het bedrijf heeft er door de jaren heen een gewoonte van gemaakt om niet zozeer eerst te willen zijn, maar dan wel met een product op de markt te komen waar zo goed over nagedacht is dat het toch relevant wordt. Apple heeft noch de smartphone, noch de tablet, noch streaming of digitaal betalen uitgevonden, maar verdient er nu wel als geen ander z'n brood mee. Beleggers gokken dat het bedrijf die truc in de toekomst nog een paar keer kan overdoen.