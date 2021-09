Apple pakt uit met krachtiger chips en camera's

De iPhone 13 Pro is later deze maand beschikbaar vanaf 1.159 euro. De Max-versie kost 1.259 euro.

De iPhone 13 ziet er grotendeels hetzelfde uit als de iPhone 12. De uitstulping in het scherm waar sensoren zitten voor onder meer de gezichtsherkenning is wel kleiner geworden. De twee duurdere Pro-modellen hebben betere camera's en een scherm dat vaker kan verversen, waardoor bewegende beelden vloeiender zijn. Cinematografische effecten zijn mogelijk met onder meer automatische veranderingen in focus. Apple maakt zich sterk dat de camera's ook voor professionele filmmakers nieuwe mogelijkheden bieden.

De 'gewone' iPhone 13 kost 909 euro, de iPhone 13 mini 809 euro.

Apple Watch 7

De nieuwe Apple Watch 7, die later dit najaar op de markt komt, blijft de gebruiker aansporen om te bewegen. Voor fietsers is er valdetectie. Een smallere rand biedt 20 procent meer schermruimte en het opladen gaat sneller. Het toestel wordt ook nauw verbonden met Apple Fitness+, een dienst met tal van work-outs en meditatie waarop gebruikers zich kunnen abonneren. Die dienst is nog niet beschikbaar in België.