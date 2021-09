Apple stelt lancering van omstreden functie tegen kinderporno uit

De technologiegigant Apple geeft gehoor aan de massale kritiek en gaat zijn apparaten in de VS nog niet uitrusten met een nieuwe functie om kinderporno op te sporen.

Apple had een maand geleden een nieuwe toepassing voor de Amerikaanse gebruikers aangekondigd om de verspreiding van kinderpornografisch materiaal tegen te gaan. Het Amerikaans gespecialiseerd centrum NCMEC zou illegale beelden in de vorm van codes ter beschikking van Apple stellen, die de codes dan zou transformeren via de 'hashfunctie' op de mobiele toestellen van de gebruikers. Het zou dan mogelijk zijn te detecteren of de gebruiker bekende illegale foto's naar iCloud Photos stuurt.