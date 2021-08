Apple treft schikking met appontwikkelaars over commissies

Apple schikt een groepsgeding aangespannen door Amerikaanse appmakers zonder daarbij zijn beleid wezenlijk aan te passen.

De appmakers hadden Apple aangeklaagd omdat dat bedrijf volgens hen te hoge commissies vraagt in de App Store. De appmakers krijgen volgens de schikking 100 miljoen dollar uitgekeerd, waarbij de bedragen variëren van 250 tot 30.000 dollar per ontwikkelaar. Apple stemt er ook mee in dat ontwikkelaars alternatieve betalingsmethodes en prijsplannen promoten, waarbij het bedrijf uit het Californische Cupertino geen commissie int.

Dat klinkt radicaal, maar Apple stond ontwikkelaars al lang oogluikend toe externe betalingsmethodes te gebruiken. Spotify en Netflix bieden geen mogelijkheid aan een abonnement te nemen via de app, zodat de gebruikers naar hun site moeten gaan.

Het nieuwe beleid moet zekerheid brengen dat Apple geen ontwikkelaars bant voor deze praktijk. De schikking voorziet dat makers gebruikers per mail naar alternatieve en goedkopere betaaloplossingen mogen loodsen. Apple geeft evenwel nog altijd geen toestemming om externe betalingen te promoten in de apps zelf. Het gaat ook alleen om Amerikaanse ontwikkelaars, voor de rest van de wereld blijft het beleid onveranderd.

Bij de verkoop van apps blijft Apple 30 procent commissie vragen, 15 procent voor ontwikkelaars die vorig jaar 1 miljoen dollar of minder verdienen. Donderdag beloofde Apple die reductie voor de volgende drie jaar voort te zetten. De schikking verplicht Apple ook niet andere appwinkels toe te laten.

Volgens de Coalition for App Fairness in Washington verandert de schikking niets aan de structurele problemen voor de ontwikkelaars. Het beleid van Apple ondermijnt volgens de belangenorganisatie de innovatie en de concurrentie in het appecosysteem.

Gebruikers van iPhone en iPad kunnen nergens anders terecht om apps te downloaden - wat zowel bij de concurrenten van Apple als de Amerikaanse en Europese autoriteiten tot beschuldigingen van monopolievorming leidde. In 2020 gaven gebruikers wereldwijd 643 miljard dollar (546 miljard euro) uit in de App Store.

Epic Games

De schikking moet nog goedgekeurd worden door rechter Yvonne Gonzalez Rogers. Zij is ook de rechter in de zaak van Apple met het gamebedrijf Epic Games, die ook over de appwinkel gaat. Het is de vraag in welke mate de schikking de opinie van de rechter in die zaak beïnvloedt. Ze vroeg zich in de zaak van Epic Games openlijk af waarom Apple geen verschillende betaalmethodes toestaat, zoals fysieke winkels klanten ook meer dan één optie geven om te betalen.

Epic Games wil dat Apple ook andere appwinkels toelaat in zijn ecosysteem.

Als Epic Games zijn zaak over de hele lijn wint, moet Apple ook andere appwinkels toelaten. Dat zou een fundamentele verandering zijn in het zakenmodel van Apple, al is onduidelijk hoe groot de impact echt zou zijn. Mogelijk kiezen de consumenten toch nog voor de door Apple beheerde winkel.