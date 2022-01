Autobouwers zetten in op infotainment als nieuwe kaskoe

Sony wil een elektrische auto op de markt brengen. De Japanse groep mikt daarbij op haar expertise in infotainment. Dat bleek op de techbeurs CES in Las Vegas. Sony is niet de enige speler die naar infotainment kijkt als nieuwe inkomstenstroom voor de autosector.

Sony richt een filiaal op dat de commerciële lancering van een elektrische auto onder de loep neemt. Kenichiro Yoshida, de topman van het Japanse entertainmentbedrijf, toonde op de Consumer Electronics Show in Las Vegas een prototype van de VISION-S 02. Die SUV gebruikt hetzelfde technische platform als de coupé VISION-S 01, die wordt getest op de Europese wegen.

De essentie De Japanse elektronicareus Sony werkt aan een elektrische auto.

De fabrikant van de PlayStation-spelconsoles zet in op zijn expertise in sensoren en camera's, maar ook op infotainment.

Ook andere bedrijven zien het potentieel. Stellantis wil samen met Amazon inspelen op het digitale leven van zijn klanten.

Tijdens een eerdere editie van CES had Sony al eens een conceptwagen getoond. Die leek toen vooral bedoeld om de technologische snufjes in de auto te etaleren. Het nieuwe filiaal Sony Mobility kan een beroep doen op de technologische troeven van Sony zoals grote expertise in sensoren en camera's, maar de fabrikant van de PlayStation kan ook heel wat inhoud aanbieden, zoals films en videogames.

Yoshida beschouwt mobiliteit als een 'ruimte voor entertainment', waarbij passagiers individuele ontspanningsmogelijkheden krijgen en daarbij gebruikmaken van 5G-internetverbinding. 'Als creatief entertainmentbedrijf is Sony goed geplaatst om mobiliteit opnieuw te definiëren', zei Yoshida.

Informatie over de prijs van de Sony-wagen of het moment waarop hij op de markt komt, werd niet bekendgemaakt. De elektrische auto wordt nog op de weg getest, onder meer op zijn vermogen om zonder bestuurder te rijden.

Elektrische auto's leven bij de gratie van software die liefst draadloos updates krijgt. Ze worden ook almaar meer zelfrijdend. Eigenlijk evolueren zulke wagens naar een soort van rijdende smartphones. Net zoals appwinkels in de wereld van de smartphones en de tablets een lucratieve business zijn, kan dat ook het geval zijn voor infotainmentsystemen in wagens. Het aandeel Sony ging woensdag in reactie op het nieuws tot 4,5 procent hoger in Tokio.

Sony is als creatief entertainmentbedrijf goed geplaatst om mobiliteit opnieuw te definiëren. Kenichiro Yoshida Topman Sony

Amazon

Sony is niet de enige die brood ziet in infotainment in auto's. De autobouwer Stellantis, de groep met de merken Fiat, Peugeot, Opel en Citroën, slaat de handen in elkaar met de internetgigant Amazon. Woensdag werd een deal aangekondigd waarbij Amazon en Stellantis samenwerken voor het leveren van software voor het digitale cockpitplatform STLA SmartCockpit. Dat wordt vanaf 2024 uitgerold en wordt ontwikkeld samen met Foxconn, het Taiwanese bedrijf dat ook de iPhone assembleert.

CES 2022 De techbeurs CES vindt dit jaar weer fysiek plaats in Las Vegas, nadat de editie van vorig jaar wegens de pandemie was omgevormd tot een virtueel evenement. Toch wordt de beurs ook dit jaar geteisterd door de pandemie. Veel grote bedrijven zegden af voor een fysieke deelname, waaronder Amazon, Twitter, Microsoft, Intel, General Motors en het Facebook-moederbedrijf Meta. De beurs werd met een dag ingekort en eindigt vrijdag.

Stellantis ziet heel wat inkomsten voortvloeien uit de verkoop van software en updates voor diensten zoals navigatie en onderhoud. De autobouwer hoopt dat software tegen 2030 goed zal zijn voor jaarlijks 19,8 miljard euro aan inkomsten. Tegen dan moeten 34 miljoen geconnecteerde auto's van Stellantis op onze wegen rondrijden.

De Alexa-technologie van Amazon wordt ingezet voor spraakcommando's, navigatie, onderhoud, e-commerce en betalingen. Artificiële intelligentie van Amazon wordt gebruikt om het aanbod van diensten aan te passen aan het profiel van de gebruikers. Zo kan verbinding worden gemaakt met de 'smart home'-diensten van het internetbedrijf. 'Het platform wordt naadloos geïntegreerd in de digitale levens van de klanten', staat in een gemeenschappelijke mededeling.

Tegenover de toekomstige opbrengsten staan zware investeringen. Stellantis plant tegen 2025 30 miljard euro uit te geven voor elek­tri­fi­catie en software. Tegen 2024 moeten bij de groep ook 5.000 software-ingenieurs werken.

De autobouwer kiest Amazon Web Services als geprefereerde aanbieder van cloudcomputing. De investeringen houden ook in dat er tegen 2024 5.000 softwareingenieurs bij de groep moeten werken. Amazon neemt ook producten af van Stellantis. Het zal duizenden elektrische bestelwagens inzetten in zijn distributienetwerk.

Concurrentie

Eerder meldde het persbureau Bloomberg dat Apple werkt aan een volledig autonome wagen die over vier jaar zou worden gelanceerd. Het bedrijf van Tim Cook heeft een sterk aanbod van entertainment en diensten die het kan aanbieden aan de autogebruikers. Officiële informatie ontbreekt evenwel.