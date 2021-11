Belg Stephan Paridaen gaat wereldleider in eventtechnologie leiden

Stephan Paridaen wordt vanaf 2022 CEO van het Amerikaanse PRG. Dat is de wereldleider in technologische ondersteuning van evenementen zoals Rock Werchter of wereldtournees van sterren zoals Billie Eilish, U2 en Coldplay.

Stephan Paridaen was als CEO van de Europese en Aziatische tak 12 jaar lang verantwoordelijk voor een derde van de omzet van PRG, de Amerikaanse wereldleider in evenementtechnologie. De Antwerpenaar neemt vanaf januari 2022 het stokje over van Jeremiah Harris, die Production Resource Group in 1995 oprichtte. 'Het is een eer om een bedrijf te leiden dat zo rijk is aan geschiedenis en innovatie als PRG', reageert Paridaen. 'PRG is uniek gepositioneerd voor groei met zijn toonaangevende team van mensen en wereldwijde middelen.'

Schermvullende weergave PRG deed onder andere de productie van The Joshua Tree Tour van U2.

Wie evenementen zoals Rock Werchter of Tomorrowland organiseert, kan niet om de expertise van PRG heen. De groep staat in voor geluid-, licht- en videotechnieken. Ook wereldsterren kennen de weg naar PRG. Zowel gevestigde waarden als U2 als de nieuwste wereldsterren zoals Billie Eilish doen een beroep op het bedrijf om hun tour creatief en productioneel in goede banen te leiden.

Daarnaast is PRG gespecialiseerd in theater- en musicalproducties (onder andere voor Studio 100), tv- en filmproducties, de technische ondersteuning van sport- en e-sportsevenementen en moderne bedrijfscommunicatie. PRG innoveert tot slot met virtual production studio's, die een revolutie kunnen inluiden in de entertainmentsector.

Roaring twenties

Paridaen neemt het stuur in handen op een cruciaal moment in de geschiedenis van het bedrijf. De omzet van de eventsector werd zo goed als uitgewist door de coronapandemie. 'Op het dieptepunt genereerden we nog 15 procent van de omzet in 2019', zegt Paridaen. Die bedroeg toen meer dan 1 miljard dollar. De groep herpakte zich in 2021 tot zo'n 60 procent van die omzet.

Paridaen gaat ervan uit dat de roaring twenties in het tweede kwartaal van 2022 beginnen.

'Beslissingen nemen voor de tweede helft van 2020 of de eerste helft van 2021 was relatief makkelijk', zegt Paridaen. 'We zaten in overlevingsmodus, dan probeer je op alles te besparen.' Vandaag ligt dat ingewikkelder. Het bedrijf is wereldwijd mensen aan het aanwerven en er wordt opnieuw 100 miljoen dollar in technologie geïnvesteerd. PRG gaat ervan uit dat de roaring twenties in het tweede kwartaal van 2022 beginnen. 'Daar moeten wij helemaal klaar voor zijn.'