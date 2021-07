Belg bouwt wereldwijd platform voor milieuoplossingen

Peter Schelstraete is medestichter van het platform Ubuntoo

Peter Schelstraete was topmanager bij Coca-Cola in de VS. Tot hij besloot het tweede deel van zijn loopbaan te wijden aan een platform dat milieuproblemen helpt op te lossen. Dat platform, Ubuntoo, haalde zopas geld op en breidt uit naar Europa.

Het in het Amerikaanse Atlanta gevestigde Ubuntoo haalde 3,3 miljoen dollar op onder leiding van het Belgisch-Nederlandse durfkapitaalfonds Volta Ventures.

Het platform werd in 2019 gelanceerd door Schelstraete en een Indiase collega bij Coca-Cola, Venkatesh Kini. De Belg werkte 19 jaar bij de Amerikaanse multinational en was er onder meer verantwoordelijk voor de wereldwijde digitale visie en strategie. Tot hij een uitdaging zag in de milieuproblematiek.

De essentie Ubuntoo wil het wereldwijde netwerk voor milieuoplossingen worden.

Het geeft organisaties de kans om 'miniplatformen' op te zetten, waar dan technologie en inhoud voor worden geleverd.

Tegen 2025 wordt gemikt op een miljoen gebruikers en 100.000 oplossingen.

'Iedereen heeft tegenwoordig milieudoelstellingen voor 2050 of 2030, maar het probleem blijft de implementatie', stelt Schelstraete vast. Daar wil hij iets aan doen met zijn platform. 'We gebruiken de principes van Uber of Airbnb voor samenwerking rond milieuoplossingen.'

'Ubuntoo verwijst naar een concept uit de Zoeloe-cultuur dat inhoudt dat ik ben wie ik ben door de anderen rondom mij', legt hij uit. Dat klinkt wat zweverig, maar het platform wil heel concrete en specifieke problemen oplossen.

'Denk aan drankenbedrijven die koolstof willen opslaan en recycleren. De artificiële intelligentie van Ubuntoo speurt voor die uitdaging de wereld af naar innovaties, start-ups, financiers, kennis en informatietechnologie', legt Schelstraete uit. Menselijke experten werken met de AI samen om oplossingen te selecteren. Ook is er een forum waar kennis wordt gedeeld.

Ubuntoo telt nu zo'n 17.500 innovators, academici, experts bij bedrijven, ngo's, onderzoeksinstellingen en financiers uit ruim 150 landen. 'Tegen het einde van de maand zitten we aan 20.000, tegen het eind van het jaar aan 40.000 tot 50.000.' Tegen 2025 wil het platform aan een miljoen leden zitten en 100.000 oplossingen.

Het platform is nu gratis toegankelijk , op termijn zal het 'freemium' worden, een combinatie van gratis en betalende diensten. 'Het grootste deel zal vrij toegankelijk blijven', verzekert de oprichter. Ubuntoo wil in de VS erkend worden als een Certified B Corporation, een statuut voor bedrijven die winst willen maken, maar ook verplicht zijn tot prestaties op sociaal en milieuvlak.

Zakenmodel

Het zakenmodel draait momenteel op het opzetten van mini-Ubuntoo's. Bedrijven en instellingen kunnen een eigen stek hebben, 'greenhouse' ('broeikas') genaamd. Schelstraete noemt dat een 'mini-Ubuntoo'.

De Amerikaanse schoenenfabrikant Converse wil bijvoorbeeld biogebaseerd materiaal voor schoenen. 'We creëren daarrond dan een mini-Ubuntoo enkel voor hen. Ze betalen voor de set-up en er is een maandelijkse kostprijs voor de selectie van de inhoud.'

Ubuntoo evolueert naar een 'netwerk van miniplatforms'. Er zijn nu een dertigtal klanten en dit jaar zal de omzet boven 1 miljoen dollar uitkomen. Het gaat niet altijd over bedrijven, ook 'coalities' zijn klant, zoals de Europese Zeewiercoalitie. Ubuntoo levert de technologie en de inhoud, een wekelijkse nieuwsbrief incluis.

Europa

Schelstraete ziet ook mogelijkheden in het koppelen van milieuoplossingen en investeerders. Dat kan van belang zijn voor het verdienmodel van het platform.