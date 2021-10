Belgische game-industrie krijgt eigen investeringsfonds

De afdeling Digital Arts and Entertainment (DAE) van Howest in Kortrijk in actie.

De hogeschool Howest, de technologie-investeerder Cronos Groep en BNP Paribas Fortis willen Belgische gamebedrijven een duw in de rug geven via een investeringsfonds. Het kapitaal van ForsVC kan de komende jaren oplopen tot 15 miljoen euro.

174,9 miljard dollar. Zoveel omzet boekte de wereldwijde videogame-industrie in 2020. Tegen 2024 zou het om 218,7 miljard gaan. 'Videogames brengen wereldwijd een pak meer op dan film en muziek samen', zegt Arne Ottoy, dagelijks bestuurder van ForsVC. Dat nieuwe investeringsfonds wordt woensdag voorgesteld op het Unwrap Festival in Kortrijk. Daar verzamelen de sectoren gaming, film en muziek voor panelgesprekken, keynote speeches en netwerkevents.

De voorbije jaren was er ook in België een explosie van videogamestart-ups. Bovendien huist een topopleiding voor gamemakers in Kortrijk. Digital Arts and Entertainment (DAE) aan de Howest-hogeschool werd zopas voor de derde keer uitgeroepen tot beste opleiding videogamedesign en -ontwikkeling ter wereld door The Rookies, een community van digitale artiesten.

De essentie Howest, de Cronos Groep en BNP Paribas Fortis zetten het fonds ForsVC op. Dat zal investeren in de groeiende Belgische gamesector. De wereldwijde sector is groter dan de film- en muziekbusiness samen.

Het fonds zal 10 miljoen tot 15 miljoen euro belopen. Het trekt institutionelen en family offices aan als investeerders.

ForsVC zal minderheidsparticipaties nemen en aan projectfinanciering doen.

Toch loopt België achter, vinden de oprichters van het fonds. Daar wil ForsVC verandering in brengen. 'De bedoeling is dat er meer sterke gamingbedrijven komen in België en in West-Vlaanderen', zegt Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest. '60 procent van onze studenten doet een stage in het buitenland. Veel talentrijke afgestudeerden blijven in centra zoals Londen, Montreal en Singapore.'

De bedoeling is dat er meer sterke gamingbedrijven komen in België. Veel talentrijke afgestudeerden blijven in centra zoals Londen, Montreal en Singapore. Lode De Geyter Algemeen directeur Howest

Met de financiering door ForsVC moet de sector in België zo sterk worden dat internationale studenten besluiten hier hun loopbaan uit te bouwen. 'Games moeten niet alleen worden gemaakt, ze moeten ook worden ontdekt. Er moet voldoende talent worden aangetrokken, maar nu is er een braindrain naar het buitenland. Studio's moeten leren marktstudies te maken voor ze projecten beginnen', zegt Ottoy.

Startende studio's financieren nu vaak hun games door ook voor externe bedrijven in aanneming te werken, maar intussen ligt hun gameproductie stil. Met geld van het fonds hoeven ze het maken van de game niet te onderbreken.

Taxshelter

'De timing van de lancering is perfect', zegt Ottoy. 'Met 5G ga je elke game op elk mobiel toestel kunnen streamen. Dat gaat ook invloed hebben op de zakenmodellen, denk aan Netflix voor gaming. Er zit ook een taxshelter aan te komen en die zal een groot effect hebben. Al staat het project los van de taxshelter. Wij beginnen nu al geld in de markt te pompen.'

ForsVC haalt om te beginnen 6,5 miljoen euro op. 'Daarna kunnen nog closings volgen om te landen op een totaal van 10 tot 15 miljoen euro', zegt Sam Bambust, die bestuurder is van het fonds en partner bij de Cronos Groep. De middelen komen van institutionele partners en family offices. 'Het totaalbedrag is afgestemd op de omvang van de sector', zegt Bambust. 'Als dit een succes is, komt er redelijk snel een opvolgfonds', voegt Ottoy toe.

De timing van de lancering is perfect. Arne Ottoy Dagelijks bestuurder ForsVC

Het fonds kan investeren via minderheidsparticipaties in de studio’s. Die staan daar meer en meer voor open, zegt Ottoy, ook als daar een zitje in de raad van bestuur bijhoort. 'Ons doel is dat de studio's op het einde van de looptijd de aandelen terugkopen, zodat het intellectueel eigendom in België blijft en dat met een mooi rendement voor de investeerders.' In games en studio's investeren heeft een hoger risico en daartegenover staat een hoger beoogd rendement.

Beloftevolle individuele games kunnen ook in aanmerking komen voor projectfinanciering. Het fonds geeft dan een lening waarbij het rendement wordt bepaald in functie van de omzet en de inkomsten van de game. 'Studio's kennen die manier van financieren via hun publishers', zegt Ottoy.

Panel van experts

'Voor de investeringen kijken we naar studio's die voor een volgende stap in hun ontwikkeling staan, zoals die die gerijpt zijn in de schoot van DAE Studios', zegt Ottoy. Het management en de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, worden bijgestaan door een panel van experten uit de gamesector.