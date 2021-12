Belgische gamesector komt sterker uit pandemie

De Belgische gamesector komt sterker uit de pandemie maar is gefrustreerd over het uitblijven van een taxshelter. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de sector.

In 2020 steeg de sectoromzet met 17 procent naar 82 miljoen euro. Dat blijkt uit het rapport van BelgianGames, de koepel van de videogamefederaties in België. De stijging was voor een goed deel toe te schrijven aan veruit de grootste speler in de sector, het Gentse Larian Studios. De early access-release van zijn Baldur's Gate 3 gaf de cijfers een boost. In Franstalig België is Appeal Studios uit Charleroi de koploper, bekend van de Outcast-games.

Belangrijk is dat 60 procent van de bedrijven verwacht dat hun omzet in 2021 weer zal stijgen. 47 procent ziet ook het aantal werknemers toenemen. 'Ook met medewerkers die van thuis uit werkten zijn er games gemaakt en op de markt gebracht', zegt David Verbruggen, de algemeen directeur van BelgianGames. 'Er zijn ook spelers van videogames bijgekomen.'

Het aantal Belgische bedrijven daalde in 2020 van 95 naar 84, het aantal werknemers van 1.100 naar 825. Dat is volgens BelgianGames louter toe te schrijven aan een herbepaling van wie in het overzicht wordt opgenomen. 'Het was niet logisch videogameonderzoeksinstellingen en gamescholen mee te tellen', legt Verbruggen uit. Nu gaat het om zuivere lokale gamedevelopers en -uitgevers, maar ook om gespecialiseerde dienstverleners en incubatoren/acceleratoren, die nauw betrokken zijn bij het maken van een game.

Taxshelter

Toch is het niet al gejubel. Er heerst grote frustratie over het uitblijven van een taxshelter, een fiscaal gunstregime voor investeerders in de sector. 'Meer dan tien jaar geleden al werd een eerste voorstel gelanceerd door Groen. Ruim twee jaar geleden werd het op voortrekken van CD&V goedgekeurd in het federaal parlement onder twee voorwaarden: een groen licht van Europa én van de regio’s. Hoe lang kan het duren voordat die voorwaarden ingelost zijn en de wet in werking treedt?’, zegt Verbruggen. Voor de zomer werd in de Kamercommissie Financiën bovendien beslist het investeringsplafond te halveren naar 1,25 miljoen euro.

'We zijn daar niet blij mee, maar het is al iets', klinkt het bij BelgianGames. Met zo'n maatregel zouden gamebedrijven van het ene project naar het volgende kunnen evolueren zonder tijdelijk medewerkers op straat te moeten zetten. ‘Extra tewerkstelling, toch een van de belangrijkste doelstellingen van dit systeem, zal het lagere plafond nauwelijks realiseren.’

Inmiddels wil de Kamercommissie voor Financiën dat de Europese Commissie eerst formeel het licht op groen zet om zeker te zijn dat geen bepalingen worden goedgekeurd die in strijd zijn met de Europese wetgeving.

Verbruggen verwijst naar de buurlanden waar per hoofd veel meer steun wordt uitgetrokken voor de sector. Dat leidde in die landen tot een sterke toename van de werkgelegenheid. 'In Duitsland gaan geruchten dat het recent opgerichte gamefonds van 50 miljoen naar 150 miljoen euro zal gaan. In Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk gelden al lang belastingvoordelen tot wel 30 procent.'

'Het is dan ook onbegrijpelijk dat het in België zo lang duurt. Bovendien bestaat de taxshelter als fiscale maatregel al. Hij werpt al jaren vruchten af voor de audiovisuele sector en sinds een paar jaar ook de podiumkunsten.' Verbruggen beklemtoont dat videogames vaak ook een stuk cultuur zijn. 'Er zit veel storytelling in en nauwgezette weergaven van historische tijdperken. Games worden ook in de klas gebruikt.'

Hij geeft het voorbeeld van de game Black Legend van de Geelse gamemaker Warcave. 'Dat is een entertainmentgame, maar speelt zich af in een stad die een samentrekking is van Gent, Brugge en Antwerpen in de 17de eeuw. Een game met een hoge opvoedkundige waarde met veel historische elementen.'

'Met de taxshelter willen we privé-investeerders mobiliseren. Het helpt ons in te staan voor de eigen groei.' Overigens werd inmiddels in eigen land een eerste privéfonds opgericht dat volledig is toegespitst op videogames, ForsVC.

Platformen

Negentien procent van de Belgische games bestaat in virtual reality (VR). 'Onze bedrijven kijken naar platformen waar er nog niet veel concurrentie is, zoals in VR. Maar ook Nintendo Switch behoort tot de meest winstgevende platforms. Vergelijk dat met mobiel, waar het heel moeilijk wordt om nog op te vallen.' Verbruggen heeft vragen bij de opkomst van streaming, waarbij gamers tegen een eerder laag vast bedrag per maand toegang hebben tot veel games. 'Gaat dat de waarde van games devalueren? Onze sector is voortdurend in beweging. We moeten ons aanpassen.'

2021 is ook het jaar van de non-fungible tokens (NFT's). Dat zijn eigendomsbewijzen op de blockchain die zeker voor gamevoorwerpen potentieel hebben. 'De Belgische gamesector worstelt nog met vragen over auteursrechten en intellectuele eigendom', zegt Verbruggen. 'Maar grote spelers als Ubisoft flirten al met NFT’s. Onze lokale bedrijven kunnen andere sectoren helpen met digitalisering en blockchain.'

Inclusiviteit

De sector moet zich ook aanpassen aan verwachtingen inzake inclusiviteit. 'Slechts 20 procent van de games wereldwijd heeft hoofdpersonages die geen witte mannen zijn', zegt Verbruggen. 'Een hele verbetering, maar de weg is nog lang.' Niet alleen bij het management is diversiteit nodig, maar ook bij de teams die de games maken. Ambassadeurprogramma's, waarbij een inclusieve groep ontwikkelaars scholen bezoeken, kunnen daarbij helpen, maar ook charters met bijbehorende doelstellingen zijn van belang.