Beursdebuut 'Chinese Uber' Didi Chuxing is voltreffer

De Chinese taxi-app Didi Chuxing haalde woensdag 4,4 miljard dollar op bij haar beursdebuut in New York. Op het thuisfront voert de overheid de druk op.

Didi Chuxing trok woensdag om 16 uur Belgische tijd tegen een introductiekoers van 14 dollar naar de beurs. Het bedrijf achter de grootste taxi-app in China verkocht meer aandelen dan voorzien: 317 miljoen American Depository Shares in plaats van de geplande 288 miljoen. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 73 miljard dollar. Bij zijn recentste kapitaalronde in 2019 kreeg Didi nog een waarde van 62 miljard dollar opgeplakt.

Het is de grootste buitenlandse beursgang in New York sinds die van het Chinese technologiebedrijf Alibaba in 2014. En dat na een roadshow van slechts drie dagen om investeerders te overtuigen. Een van de kortste ooit volgens de zakenkrant The Wall Street Journal.

De essentie De beursgang van de 'Chinese Uber' Didi Chuxing is een succes. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 73 miljard dollar.

Dat de Chinese mededingingswaakhond onderzoek doet naar hoe het platform zijn chauffeurs behandelt, schrikt de investeerders niet af.

In tegenstelling tot zijn Amerikaanse concurrent Uber gelooft Didi in zelfrijdende wagens.

Didi Chuxing - ‘didi’ stelt het geluid van een autotoeter voor, ‘chuxing’ verwijst naar het Chinese woord voor reizen - dominant noemen in China is een understatement. Het taxibedrijf vertegenwoordigt 90 procent van alle onlineboekingen in China. Twee derde daarvan gebeurt in de grootste 30 steden van de volksrepubliek. Alleen in kleinere steden als Nanjing en Chongqing kan T3, een concurrent gefinancierd door Tencent, Alibaba en drie Chinese wagenbouwers, een vuist maken tegen de mastodont.

Chinese Uber

Het taxi-appbedrijf is ervan overtuigd dat het in China nog kan groeien. Het voorspelt dat 70 procent van de Chinezen tegen 2030 in steden zal wonen. Slechts een klein deel van hen zal een wagen bezitten. Didi is ook actief in 16 andere landen, waaronder Brazilië, Rusland en Argentinië. De Chinezen plannen ook een uitrol in West-Europa. Al is nog niet bekend op welke termijn. Daar zal het wel stevige concurrentie moeten dulden. Zoals van het Amerikaanse Uber bijvoorbeeld.

Als Didi zijn gedrag niet onmiddellijk rechtzet, kunnen de maatregelen van de toezichthouder verder escaleren Angela Zhang Universiteit van Hongkong

Didi Chuxing wordt in het Westen wel eens omschreven als het Chinese Uber. Dat doet het bedrijf oneer aan. In 2016 duwde Didi Uber na een bitse concurrentiestrijd uit de Chinese markt. Nadat Uber zijn nederlaag had toegegeven, kreeg het 12,8 procent van Didi in handen. Met andere woorden: ook het Amerikaanse Uber profiteert van de beursgang van zijn Chinese concurrent. Andere bekende investeerders zijn de Japanse multinational Softbank, de Chinese technologiereus Tencent en de Japanse autobouwer Toyota.

Cheng Wei, die het bedrijf in 2012 oprichtte, controleert nog altijd 7 procent van de aandelen. Cheng begon met Didi Chuxing nadat hij eerst een topfunctie had uitgeoefend bij Alipay, de betaaldienst van de Chinese e-commercegigant Alibaba.

Chinees onderzoek

Een aantal weken voor de beursgang raakte bekend dat Peking een onderzoek opende naar Didi. Het bedrijf maakt deel uit van enkele technologieplatformen die volgens China te snel gegroeid zijn en te machtig geworden zijn.

Profiel Didi Chuxing Activiteit: Chinese taxi-app, opgericht door Cheng Wei in 2012.

Aanwezigheid: 17 landen, waaronder China, Rusland, Brazilië en Argentinië.

Jaarlijks aantal gebruikers: 499 miljoen.

Actieve chauffeurs: 15 miljoen.

Bekende investeerders: Softbank, Uber, Tencent en Toyota.

Omzet 2021: 21,6 miljard dollar.

Winst eerste kwartaal 2021: 6,4 miljard dollar.

De Chinese mededingingswaakhond maakt zich zorgen over het inkomen van de chauffeurs en de veiligheid van de klanten. Hij vraagt zich af of klanten en chauffeurs wel op een eerlijke manier behandeld worden. Didi zou volgens verschillende bronnen tot 30 procent commissie opeisen voor een rit. Het bedrijf zegt dat dat slechts in 3 procent van de gevallen gebeurt. Net zoals zijn grootste concurrenten, zijn de chauffeurs geen werknemers, maar zelfstandigen.

Het onderzoek naar hoe Didi zijn chauffeurs behandelt, hangt als een donkere schaduw boven de beursgang. 'Als Didi zijn gedrag niet onmiddellijk rechtzet, kunnen de maatregelen van de toezichthouder escaleren', zegt Angela Zhang, een experte van de Chinese antitrustwetgeving aan de Universiteit van Hongkong aan de zakenkrant Financial Times.

Zelfrijdende wagens

In tegenstelling tot zijn Amerikaanse concurrent Uber ziet Didi zelfrijdende wagens nog altijd als de toekomst. De lonen van de chauffeurs vertegenwoordigen immers de helft van de kosten. Al is het bedrijf in de ontwikkeling van die autonome wagens voorzichtiger dan zijn Chinese tegenhangers. Rivalen zoals Baidu en het door Alibaba gesteunde AutoX voeren in Sjanghai tests uit waarbij geen chauffeur meer in de wagen aanwezig is. Didi staat nog niet zover.

Op het vlak van elektrificatie is Didi een koploper. Het heeft naar eigen zeggen het grootste netwerk ter wereld van e-voertuigen op zijn platform. Het gaat om 1 miljoen wagens, hybride modellen meegerekend. Het bouwde ook een eigen elektrische wagen. De D1 rijdt al rond in een aantal Chinese steden.