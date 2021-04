Blockchain luidt gamingrevolutie en virtuele vastgoedspeculatie in

Een landkaart met virtuele vastgoedpercelen in de game The Sandbox.

De blockchain leidt tot radicale innovatie in de gamingsector. Spelers verdienen geld en worden eigenaars. Virtuele vastgoedspeculatie trekt de aandacht, maar nog interessanter zijn de nieuwe bedrijfsmodellen die ontstaan in de gamingsector.

Het gamingplatform The Sandbox ziet er uit als Minecraft of Roblox, met zijn blokvormige maar toch gedetailleerde figuren en objecten. Ook hier creëren de gebruikers hun eigen spellen. Maar in tegenstelling tot bij Minecraft of Roblox kunnen ze hun digitale creaties op een blockchain zetten en verhandelen op een marktplaats naar keuze.

Een blockchain is een database die wereldwijd op talloze computers in zijn geheel wordt bijgehouden. Transacties en eigendom worden er geregistreerd zonder centrale autoriteit. Met non-fungible tokens (NFT's) kunnen digitale objecten op een blockchain een onvervalsbaar certificaat krijgen, waarmee ze uniek worden. Op The Sandbox worden 'digitale assets' zoals digitale zwaarden, kleren en land door NFT's vertegenwoordigd.

U kunt nu nog niet gamen op The Sandbox, maar wel virtueel vastgoed kopen. Dat zijn terreinen in een digitale spelomgeving, waar u vervolgens digitale objecten en animaties kan op plaatsen. De bekende crypto-investeerders Tyler en Cameron Winklevoss alsook de heavymetalgroep Avenged Sevenfold gingen u voor. The Sandbox wordt gewaardeerd op 1,5 miljard dollar. Tim Dierckxsens, de CEO van het Antwerpse blockchainbedrijf Arkane Network, volgt het project op de voet.

De keuze voor de blockchain laat makers van games toe voor een alternatief distributiemodel te kiezen. Tim Dierckxsens CEO Arkane Network

Arkane Network haalde zopas 1,55 miljoen euro op. Het helpt gamingbedrijven de blockchain te gebruiken zonder dat ze daarvoor gespecialiseerde ontwikkelaars moeten aantrekken. Dat is van groot belang voor de sector. 'Miljoenen gebruikers doen in-gameaankopen en de blockchain laat toe microtransacties te registreren op een alternatieve en goedkopere manier', zegt Dierckxsens.

Meer overhouden

Door blockchaintechnologie kunnen gameontwikkelaars meer overhouden van hun inkomsten. Nu houden betalingsdienstverleners tot 4 procent in en kosten distributiekanalen zoals Apple, Google Play en Steam meestal 15 procent. Vroeger was dat 30 procent. 'Die verlaging kwam er door de blockchain', weet Dierckxsens. 'De keuze voor de blockchain laat toe een ander distributiemodel te gebruiken.' Daarbij worden allianties aangegaan met merken.

The Sandbox gaat in zee met de Franse videogamegroep Atari. Ook is er een samenwerking met het Belgische IMPS, bekend van de smurfen. Dat opent de deur voor de promotie van games via die grote merken. 'The Sandbox kan zich zo onafhankelijk opstellen tegenover Steam of andere grote distributeurs', zegt Dierckxsens. 'Het wordt zelf een distributiepartner voor de gameontwikkelaars en een uitdager van de huidige distributeurs.'

'Play to earn'

'We gaan van free to play naar play to earn', legt de CEO uit. Spelers verdienen geld. Na uren van hard werk verwerft iemand speciale vermogens in het spel of leert de gamer interessante objecten te creëren. Met de blockchain en NFT's kan dat werk nu geld opbrengen. Avatars en digitale voorwerpen kunnen op marktplaatsen worden verhandeld. Als de koper van virtueel land of een ander virtueel object dat later met winst verkoopt, kan een 'slim contract' stipuleren dat een deel daarvan naar de oorspronkelijke verkoper moet gaan.

Zulke technieken worden al toegepast in de kunstwereld, waar de kunstenaar Beeple zijn werk als NFT verkocht voor 69 miljoen dollar.

Virtuele munt

De eigenaar van The Sandbox, het beursgenoteerde Animoca Brands uit Hongkong, is gediend met de groei van de virtuele economie, want dat doet de waarde stijgen van zijn virtuele munt, de SAND. Gebruikers van het platform maken via Arkane Network een 'wallet' aan waar ze cryptomunten kunnen kopen en beheren. Hier gaat het om de cryptomunt ether, waarmee de gebruiker vervolgens SAND's kan kopen. Maar hoe werkt de virtuele economie?

De gameontwikkelaars maken deals met de eigenaars in virtueel land om games te installeren die hopelijk veel spelers aantrekken. De games hebben virtuele objecten en animaties nodig. Daarvoor kunnen de gamemakers digitale ambachtslui aantrekken. Als alles goed gaat, versterken vastgoedeigenaars, gamemakers, ambachtslui en spelers elkaar in een positieve spiraal.

Zeepbe

The Sandbox gaat wellicht later dit jaar open voor gewone gebruikers. In april werd in 24 uur tijd voor 5,9 miljoen dollar aan virtueel land verkocht, zei medestichter Sebastien Borget op Twitter.

Er zijn alternatieven zoals Decentraland, dat er prat op gaat 'volledig gedecentraliseerd' te zijn en eigendom te zijn van de gebruikers. Daar werden al voor meer dan 50 miljoen dollar verkopen geregistreerd, waaronder land, avatars, gebruikersnamen en virtuele kledij, berichtte het persbureau Reuters. Een virtueel terrein van 41.216 vierkante meter werd op 11 april verkocht voor 572.000 dollar. Experten vrezen voor een bubbel die vroeg of laat ontploft.

Experten vrezen voor een virtuele vastgoedbubbel die vroeg of laat ontploft.