Blockchainproject PolyNetwork gehackt voor ruim 600 miljoen dollar

Het blockchainproject PolyNetwork, dat grote ambities heeft in de wereld van de gedecentraliseerde financiële diensten (DeFi) en het internet, is gehackt. Criminelen zouden met een recordbedrag van meer dan 600 miljoen dollar aan de haal zijn.

PolyNetwork is een 'interoperabiliteitsprotocol'. Het moet vlotte communicatie mogelijk maken tussen verschillende blockchains, digitale registers waarin transacties worden bijgehouden. Poly Network creëerde een extra laag die blockchains op een gedecentraliseerde manier met elkaar verbindt. Data van de ene blockchain worden naar een andere overgeheveld in het juiste formaat. Het platform integreerde al de blockchains Bitcoin, Ethereum en Binance Smart Chain.

Drie adressen van de hackers bevatten in totaal voor meer dan 600 miljoen dollar aan cryptomunten. Het gaat volgens gespecialiseerde blogs over mogelijk de grootste hack in de DeFi-sector ooit. Het vorige record staat op naam van de beurs Coincheck, die in 2018 zo'n 530 miljoen dollar verloor.