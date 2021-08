Captcha 2.0

Mensen kunnen vanuit een digitale wereld artificiële intelligentie trainen, om dingen te doen in de analoge werkelijkheid, legt Robovision-CEO Jonathan Berte uit.

We zijn ondertussen helemaal klaar met verkeerslichten zoeken en bumpers spotten op Koreaanse snelwegen. Iedereen kent de captcha. En nee, natuurlijk bent u geen robot - anders zou u minder fouten maken. Daar wring hem het schoentje. Captcha's zijn in het leven geroepen als poortwachter: mensen mogen binnen, bots niet. Maar de bots zijn intussen beter dan wij in die vervelende spelletjes. Ik betwijfel dus ten zeerste dat captcha's als digitale portier nog lang voortbestaan.

Maar die saaie spelletjes hebben nog een andere, misschien boeiender, bestaansreden. Een captcha is een manier voor artificiële intelligentie om te testen of je wel een mens bent. Maar je kan het ook omgekeerd bekijken. Je traint als mens ook het achterliggende AI-model. Veel leuker, toch? De leerkracht zijn in plaats van de gebuisde leerling. Dat model herkent onderhand erg goed verkeerslichten, maar misschien kan de toepassing iets breder.

Tafelheid

Mensen laten benoemen wat ze zien door een woord bij een object of beeld te plaatsen, heet in ons vak ‘labelling’. Door een immens aantal mensen uit een immense hoeveelheid beelden alles te laten aanduiden wat volgens hen een tafel is, begrijpt een AI-model wat een tafel is. Wat de ‘tafeligheid’ van die tafel is. Als je zoiets moet programmeren, kom je moeilijk verder dan vier poten en een vlak definiëren, wat voor die AI evengoed een luifel kan zijn. Om dat werkbaar te krijgen, moeten we alle niet-functionele design uitsluiten: al onze tafels voortaan rechthoekig, vlak en vierpotig maken. Dat lijkt me ontzettend saai.

Metaverse

Beeld je een parallelle, digitale wereld in, een kopie van de onze, een digital twin, door sommigen al ‘metaverse’ gedoopt. In die wereld kunnen mensen tegen betaling alles doen dat ze in de analoge wereld ook doen. Nu al bouwen mensen vanuit hun stadsappartementje hele boerderijen uit in games zoals Minecraft en bestieren ze die als rasechte boeren. Kinderen en jongeren bouwen mee aan het metaverse in Roblox, waarvan de beursgang meteen 38 miljard dollar opleverde. Dat is geen digitaal gamegeld, maar een heel wezenlijke, analoge waardering.

Als volgende stap moeten we die digitale kopie van de wereld koppelen aan de analoge. Alles wat we in het metaverse doen, is leerstof voor AI om diezelfde acties te kunnen uitvoeren in de analoge wereld. Je wordt bijvoorbeeld betaald om in een digitale boerderij bloembollen te planten en gebruikt daarvoor je menselijke intelligentie. Die actie wordt geregistreerd door een AI, die je zo complexe 3D-handelingen aanleert, de bloembollen leert te herkennen om ze te onderscheiden van een kluit modder. De AI herkent de ‘bloembolligheid’ van de bloembol en plant hem vervolgens correct, met de juiste kant naar boven, in de aarde. De analoge aarde, welteverstaan. Klinkt misschien gek, maar het is goed op weg het nieuwe normaal te worden.