China wil buitenlandse beursintroducties van techbedrijven met veel data verbieden

VIE

De nieuwe regelgeving behandelt ook de Variable Interest Entity (VIE). Via zo'n entiteit - typisch gevestigd in oorden als de Kaaimaneilanden - kunnen buitenlandse beleggers indirect in een Chinees bedrijf stappen. Chinese bedrijven maken al sinds jaar en dag gebruik van die route om overheidsbeperkingen op buitenlandse aandeelhouders te omzeilen. Ook giganten zoals Alibaba en Tencent maken gebruik van een VIE. Nu zegt Peking dat die structuur aanleiding geeft tot misbruik. China reageerde ook ontstemd op de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, die meer inzage wil in data van Chinese bedrijven die in de VS noteren.