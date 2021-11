Chipbouwer Nvidia klopt hoge verwachtingen moeiteloos

Het Amerikaanse Nvidia, in marktwaarde de grootste maker van computerchips ter wereld, kwam woensdagavond met sterke resultaten. Het bedrijf is optimistisch over de markt van de datacentra nu internetbedrijven volop investeren in artificiële intelligentie (AI) en de metaverse.

Nvidia , geleid door CEO Jensen Huang, verwacht in het vierde kwartaal zo'n 7,4 miljard dollar inkomsten, een pak hoger dan de analistenverwachting van 6,86 miljard dollar.

Nvidia heeft zijn wortels in het maken van chips voor de graphics van gamingsystemen. Het breidde uit naar processoren voor servers, de krachtige computers die worden gebruikt door bedrijven en voor cloudcomputing. De inkomsten in die sector stegen in het derde kwartaal met 55 procent tot 2,94 miljard dollar. Ook de cryptosector is een lucratieve, maar volatiele klant.

De essentie Het Amerikaanse Nvidia pakt uit met sterke kwartaalresultaten en voorzuitzichten. Het is gemeten naar marktwaarde de grootste maker van computerchips ter wereld.

Het bedrijf heeft veel succes in de markt van de datacentra.

Investeringen door bedrijven in artificiële intelligentie en nu ook in de metaverse zijn goed nieuws voor Nvidia.

Het bedrijf krijgt wel flink wat tegenstand bij de voorgenomen overname van de Britse chipdesigner Arm.

De totale omzet in het derde kwartaal kwam uit op 7,1 miljard dollar, een record en meer dan de analistenverwachting van 6,81 miljard dollar De winst bedroeg 1,17 dollar per aandeel, exclusief bepaalde posten, tegenover een verwachting van 1,11 dollar.

Totnogtoe wist het bedrijf grote problemen in de toevoerketen te vermijden, maar de kosten nemen wel toe. In het derde kwartaal alleen al deed Nvidia een betaling van 1,6 miljard dollar om het aanbod te verzekeren. 'Ik greep de kans toen ze zich voordeed. Nvidia heeft heel wat cash en we genereren veel cash', aldus Huang. 'Ik was meer dan verheugd om onze toekomstige groei te verzekeren met cash.'

Metaverse

Sinds topman Mark Zuckerberg van Meta Platforms, voorheen Facebook, zijn plannen voor de metaverse eind vorige maand nog eens duidelijk uiteenzette, is die markt volop in de belangstelling gekomen. Het gaat over een combinatie van onder meer virtual en augmented reality, een kolfje naar de hand van Nvidia dat de grootse producent ter wereld is van chips voor grafische weergave en AI. Dat zijn net zaken die erg nodig zullen zijn in de metaversetoekomst.

Er zullen waarschijnlijk meer virtuele werelden zijn dan dat er vandaag websites zijn. Jensen Huang CEO van Nvidia

Nvidia lanceerde vorige maand Omniverse Enterprise, software die bedrijven toelaat samen te werken bij het bouwen van virtuele omgevingen. Die software werkt uiteraard prima samen met de chips van Nvidia. Topman Jensen Huang zegt dat zijn bedrijf tot 1.000 dollar per jaar kan verdienen van tot 40 miljoen creators en designers van virtuele omgevingen.

'Er zullen waarschijnlijk meer virtuele werelden zijn dan dat er vandaag websites zijn. De reden daarvoor is dat ze gemakkelijker te bouwen zijn', aldus Huang tegenover het persbureau Reuters.

Lastige overname

Wat minder vlot verloopt, is de overname van de Britse chipdesigner Arm, die nu in handen is van de Japanse mega-investeerder Softbank Group. Wereldwijd fronsen toezichthouders de wenkbrauwen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er vragen over de nationale veiligheid, in China over de strategische gevolgen en elders wordt gevreesd voor de marktmacht die Nvidia zou veroveren.

De overname van Arm draagt volgens Nvidia bij tot de concurrentie, in tegenspraak tot wat toezichthouders, concurrenten en klanten vrezen.