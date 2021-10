Cisco lanceert vergaderen met hologrammen

'Webex Hologram geeft een gevoel van aanwezigheid dankzij fotorealistische, realtime hologrammen van echte mensen. Het bezorgt deelnemers een aantrekkelijker en meer realistische ervaring, wat in bepaalde scenario’s het verschil kan maken', werd gezegd op WebexOne, een jaarlijks evenement over online samenwerken.

Bril en camera's

Ook al lijkt het systeem veel realistischer dan avatars, met de AR-headsets blijven de deelnemers er wat vreemd uitzien. Bovendien is een systeem met verscheidene camera's nodig voor de 3D-captatie. Het is onduidelijk wat dat kost.

De presentator kan zowel fysieke als digitale content delen. Zo kunnen in de autobranche deelnemers werken aan een fysiek prototype van een voertuig. Ze projecteren het in augmented reality voor nader onderzoek en kunnen zo beter feedback geven over bijvoorbeeld de motor en het onderstel. Presentatoren kunnen deelnemers op afstand mee laten presenteren.

Hybride

McLaren Racing kon de nieuwe mogelijkheid uittesten. 'In plaats van een technicus over te vliegen naar het raceteam of procedures uit te leggen aan de hand van platte beelden, kunnen we met Webex Hologram een motoronderdeel onmiddellijk vanuit elke hoek laten zien en instructies geven over montage en gebruik alsof de mensen persoonlijk aanwezig zijn', zegt CEO Zak Brown.