Cryptotokens doen kunsthandel nieuwe markten aanboren

Een vrachtwagen aan het veilinghuis Christie's in New York City toont CryptoPunk NFT-kunst

Kunsthandelaars zien in non-fungible tokens (NFT's) een manier om een ruimer publiek aan te spreken met kunst die vaak laagdrempelig is. Het voorbije eerste halfjaar zijn voor 2,5 miljard dollar aan NFT's verkocht, tegenover 13,7 miljoen dollar een jaar eerder.

De markt van de NFT's explodeerde begin dit jaar en ook tijdens het tweede kwartaal ging het bijzonder hard. Op OpenSea, een van de belangrijkste NFT-marktplaatsen, gingen de maandelijkse verkopen in juni naar een record. Een NFT vertegenwoordigt een digitaal bestand zoals een beeld, video of game-element. Transacties en eigendom worden geregistreerd op een blockchain.

De essentie De NFT-markt bleef ook tijdens het tweede kwartaal hard gaan in termen van verkoopvolumes.

Veilinghuizen hopen via NFT's een nieuwe generatie aan te spreken die online opgroeide.

Sommige kunsthandelaars zien een massamarkt voor goedkope digitale kunst ontstaan.

Jongere kunstenaars en trends zoals Hi-Lite komen dankzij NFT's meer aan bod.

Schermvullende weergave 'Everydays: The First 5,000 Days' van de kunstenaar Beeple is de duurste NFT ooit ©AFP

De verkoopcijfers lopen uiteen. DappRadar, dat gegevens van verscheidene blockchains verzamelt, komt voor de eerste jaarhelft uit op net onder 2,5 miljard dollar. NonFungible.com blijft steken op 1,3 miljard dollar, maar dat rekent voor 8 miljard dollar aan NFT's niet mee omdat het vindt dat die behoren tot de sector van de gedecentraliseerde financiële diensten. Ter vergelijking: de game Fortnite alleen al zag spelers in 2020 voor 2,5 miljard dollar uitgeven aan digitale spullen.

Off-chain

DappRadar en NonFungible.com houden alleen rekening met 'on-chain' verkopen: verkopen op een blockchain. Sommige van de grootste transacties vinden voor een deel plaats buiten de blockchain, 'off-chain'. Daardoor zijn er geen hoge transactiekosten en is er meer privacy.

Kunst is een belangrijk onderdeel van de NFT-markt. Ook al was het tweede kwartaal nog druk, het record van maart bij het veilinghuis Christie's blijft overeind. De Amerikaanse kunstenaar Beeple, echte naam Mike Winkelmann, verkocht toen een werk voor 69,3 miljoen dollar. De tweede duurste NFT-verkoop is voor zover geweten die van CryptoPunk #7523, een gemaskerd pixelkunstgezicht dat bij Sotheby's voor 11,8 miljoen dollar werd geveild.

We hebben een kunstwereld die heel besloten is en toch explodeert het publiek. Dat zijn twee zaken die onverenigbaar zijn. Marc Glimcher Voorzitter van de galerij Pace

Zakenmodel

De Amerikaanse 'megagalerij' Pace, die wereldwijd vestigingen heeft, testte de markt met een serie NFT's van de Zwitserse kunstenaar Urs Fischer en gaat nu voluit met vier afzonderlijke projecten, waaronder een eigen NFT-platform. 'We hebben een kunstwereld die heel besloten is en toch explodeert het publiek', zegt Marc Glimcher, de voorzitter van Pace, aan het persbureau Bloomberg. 'Die twee zaken zijn onverenigbaar en dat moet veranderen.'

Galerijhouders zijn geïntrigeerd door het gedrag van een generatie die online opgroeide.

'Het meest vernieuwende aan het zakenmodel is dat miljoenen mensen een paar dollar spenderen eerder dan dat enkele mensen miljoenen uitgeven.' Toch gaan de prijzen bij Pace voorlopig eerder in de richting van duizenden dollar.

Uit de cijfers blijkt ook dat duizenden mensen NFT's kopen, geen miljoenen, maar dat brengt Glimcher niet van zijn stuk. Hij is geïntrigeerd door het gedrag van een nieuwe generatie, die is opgegroeid in de 'metaverse', de virtuele omgevingen van games en online pleisterplaatsen.

Schermvullende weergave CryptoPunk #7523 werd geveild voor 11,8 miljoen dollar ©REUTERS

