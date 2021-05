De Croo over cyberaanval: 'Bijkomende stappen zetten'

'Dit is jammer genoeg een dagelijkse realiteit. Daar moeten we ons op voorbereiden.' Dat zegt premier Alexander De Croo over de cyberaanval die gisteren een tijdlang het overheidsnetwerk Belnet lamlegde.

Belnet werd dinsdag getroffen door een DDoS-aanval, een techniek waarmee cybercriminelen een netwerk plat proberen te leggen door het te overspoelen met trafiek. Die techniek is allesbehalve nieuw en Belnet, waarbij 200 instellingen zoals universiteiten zijn aangesloten, had beschermingen ertegen ingebouwd. Maar de schaal van de aanval overstemde die afweer.

Premier Alexander De Croo spreekt over een 'ongeziene aanval' in een reactie aan de VRT. 'Dit is jammer genoeg een nieuwe dagelijkse realiteit. We moeten ons daarop voorbereiden. Elke dag worden we in ons land blootgesteld aan cyberaanvallen, maar de omvang van deze aanval was nieuw voor ons. We hebben dat wel al in andere landen gezien.'

Prioriteit

Volgens De Croo is cyberveiligheid een prioriteit voor de regering. 'Het voorbije jaar hebben we veel geïnvesteerd in beveiliging', klinkt het bij de openbare omroep. 'In de begroting zijn dit jaar bijkomende middelen voorzien en in het Europese investeringsplan is er een speciale rubriek rond cyberveiligheid.'

Maar De Croo wil naar aanleiding van de aanval bekijken of nog extra stappen kunnen en moeten worden gezet. 'Dit is heel opvallend. Men heeft een systeem aangevallen dat verzekert dat onze vaccinatiecentra blijven werken. Gisteren is men erin geslaagd te blijven vaccineren, maar we moeten zulke aanvallen zo goed mogelijk kunnen weghouden. We zijn duidelijk kwetsbaar.'