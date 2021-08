De miljardengok van Mark Zuckerberg op de metaverse...

Twintig keer viel het woord 'metaverse' bij de recentste resultatenvoorstelling door Facebook, dat zo'n 10.000 mensen aan het project zou laten werken. Wat is de metaverse en waarom spendeert Facebook jaarlijks miljarden dollars aan die virtuele omgevingen voor telewerk?

Ik zit in een virtuele vergaderruimte met zicht op al even virtuele bergen. Een vriend uit het Canadese Toronto zit aan de overkant van de vergadertafel en ik deel mijn 'echt' computerscherm op een virtueel whiteboard. Een Italiaanse deelnemer verschijnt op een virtueel scherm voor 'echte' videoconferenties. Er is zelfs een tactiel element, want ik heb de virtuele vergadertafel de hoogte gegeven van mijn fysieke tafel, zodat ik de indruk heb ze te voelen. 'Spatiale audio' doet het geluid van de Canadees inderdaad vanuit zijn richting komen.

De metaverse is een belichaamd internet waar u binnenin bent eerder dan dat u er gewoon naar kijkt. Mark Zuckerberg Topman Facebook

Het blijft onwaarschijnlijk dat mensen echt urenlang met een headset voor virtuele realiteit op hun hoofd gaan zitten om te telewerken, daar is het ding nog te zwaar voor. Maar de app van Facebook, Horizon Workrooms, geeft mooi weer wat nu al mogelijk is. Het is een voorsmaakje van wat de topman van Facebook, Mark Zuckerberg, de 'metaverse' noemt.

De essentie Facebook investeert jaarlijks miljarden in de metaverse, digitale ruimtes waar de gebruiker aanwezig is met anderen.

Topman Mark Zuckerberg ziet op termijn een grote digitale economie ontstaan waarin zijn bedrijf een belangrijke rol wil spelen.

Tal van technische zaken moeten worden nog worden gerealiseerd en bedrijven uit verschillende sectoren zullen moeten samenwerken.

Investeerders lopen nu al vooruit op het ontstaan van een echte metaverse.

Zuckerberg omschrijft de metaverse als 'een virtuele omgeving waar u kunt aanwezig zijn met mensen in digitale ruimtes. Een belichaamd internet waar u binnenin bent eerder dan dat u er gewoon naar kijkt.' Voor Facebook is de metaverse van groot belang, het is 'de opvolger voor het mobiele internet'.

Gebruikers gaan via allerlei apparaten toegang krijgen tot die metaverse. Van apps op smartphones tot headsets voor virtual en augmented reality. Mensen gaan in die metaverse niet alleen werken, maar ook rondhangen, gamen met vrienden en dingen creëren.

Trailer voor de Horizon Workrooms

Maar zeiden we dat in 2007 ook al niet over de virtuele wereld Second Life? Eigenlijk wel, maar de metaverse valt niet samen met een enkele digitale omgeving. Mijn avatar zou mijn eigendom zijn, samen met zijn digitale kleren en bezittingen, en vrij kunnen reizen - teleporteren in het jargon - van Second Life over Roblox naar een werkomgeving bij Microsoft of Facebook. In de ene omgeving zal ik mijn digitale persona gewoon rondbewegen op een 2D-scherm, in een andere zit ik ondergedompeld in een digitale omgeving en in 'mixed reality' zit ik als een soort hologram in de fysieke werkelijkheid. Al die mogelijkheden vloeien in de metaverse, als het ooit zover komt, naadloos in elkaar over.

Aanwezigheid

Cruciaal is het gevoel aanwezig te zijn. Ik deelde in Horizon Workrooms een digitale plaats, in dit geval een vergaderplek, met mensen die fysiek ver weg waren. Daardoor is er intenser contact met elkaar dan tijdens een Zoom-sessie.

Zuckerberg noemt het metaverse een van de meest opwindende projecten van deze tijd. Er moeten ecosystemen komen, nieuwe technische standaarden, nieuwe hardware en software. Hij geeft niet specifiek het voorbeeld met de virtuele werkruimtes van Microsoft, maar in een echt metaverse moet ik mijn avatar en digitale bezittingen vanuit Horizon Workrooms kunnen teleporteren naar een vergaderplek in een app van Microsoft. Ook dat bedrijf heeft ambities met wat zijn topman, Satya Nadella, de 'enterprise metaverse' noemt.

'Interoperabiliteit' heet de mogelijkheid om te teleporteren met mijn digitale bezittingen. Dat vergt gemeenschappelijke technische standaarden en vooral de wil om zoiets mogelijk te maken. Wil Zuckerberg zover gaan? Hij geeft toe dat de metaverse niet door een enkel bedrijf kan worden gemaakt. 'Facebook gaat evolueren van een socialemediabedrijf naar een metaversebedrijf', zei hij eind juli aan analisten.

Ga ik mijn avatar en digitale bezittingen kunnen teleporteren van een VR-vergaderapp van Facebook naar een van Microsoft?

Wat is de business voor Facebook in de metaverse? Advertenties 'zullen er wellicht een betekenisvol deel van zijn', geeft hij toe. Ook in de metaverse vormen onze persoonlijke data de grondstof waar Facebook zijn zakenmodel op baseert.

Ook handel gaat van groot belang zijn. Op lange termijn ziet de Facebook-topman een heel grote digitale economie ontstaan. Het gaat niet om veel winst maken op de verkoop van hardware, maar om zoveel mogelijk mensen bereiken zodat de digitale economie zo groot mogelijk wordt. Facebook wil een belangrijke rol spelen in die economie. Het bedrijf wil nu al met zijn apps een volledige dienstverlening aanbieden aan handelaars en bedrijven, van virtuele etalages tot klantenzorg en betalingsdiensten.

Afhankelijk van Apple

Wall Street wil uiteraard weten wat het allemaal kost en wat het gaat opbrengen. Facebook heeft het besmuikt over een jaarlijkse investering van 'miljarden'. Een analist raamde dat het om 5 miljard gaat, maar daar werd niet op ingegaan. De nieuwssite The Information zei eerder dit jaar dat bijna 10.000 mensen, zowat een vijfde van het personeelsbestand van Facebook, werken voor de afdeling die toestellen maakt voor virtual en augmented reality, een technologie die deel uitmaakt van de metaverse.

Voor Facebook wordt de metaverse financieel relevant als honderden miljoenen mensen worden bereikt. Dat kost veel tijd.

Wall Street vraagt zich ook af in welke mate Facebook zelf de ontwikkelingen controleert die nodig zijn om de metaverse te bouwen. Een bedrijf zoals Nvidia is van groot belang, omdat het de grafische chips moet leveren die de digitale omgevingen visualiseren. Dat is nog het minste probleem, want topman Jensen Huang van Nvidia is een believer en promoot de Nvidia Omniverse als een virtueel samenwerkings- en simulatieplatform.

Voor Facebook wordt de metaverse financieel relevant als honderden miljoenen mensen worden bereikt. Dat kost veel tijd. In 2014 kocht het sociale netwerk Oculus VR, een producent van headsets voor virtual reality. Facebook had er zo'n 2 miljard dollar voor over, maar kon slechts een nichemarkt bereiken. Het was wachten tot eind 2020 tot de headset Quest 2 op de markt kwam voor een breder publiek werd bereikt. Maar de kaap van 10 miljoen gebruikers is nog niet gehaald.

Ondanks de onzekerheden en de langetermijnhorizon is er bij waarnemers begrip voor de strategie van Facebook. Het bedrijf is nu afhankelijk van besturingssystemen en toestellen die door andere techgiganten worden gebouwd, zoals Apple en Google. Wanneer Apple campagne voert tegen het online volgen van appgebruikers, moet Facebook zich daarnaar schikken. Door zelf software, hardware en betalingssystemen te ontwikkelen wil Facebook voor 'de opvolger van het mobiele internet' een onafhankelijker positie verwerven.

Investeerders met dollartekens in de ogen

Zuckerberg is een aandachtige lezer van de analyses van de metaverse-expert Matthew Ball. Die somt een reeks vereisten op voor de metaverse. Het moet live en realtime ontmoetingen toelaten, nooit stoppen of op pauze staan, onbeperkt veel gebruikers kunnen hebben, een economie hebben met eigendomsrechten voor gebruikers en creators, en de digitale en de fysieke wereld omvatten. De metaverse moet ook het werk zijn van een breed front van individuen, groepen en bedrijven.

Op basis van die vereisten kan worden gezegd dat de metaverse al voor een deel bestaat, zeker in gaming en virtuele werelden. Tegelijk is duidelijk dat er nog een hele weg te gaan valt. Daarbij gaat het niet alleen over het gewicht en de omvang van headsets of over de resolutie van de beelden. Experten werken aan virtuele omgevingen waarbij de eigendom van digitale bezittingen op blockchains zoals Ethereum of Solana worden ingeschreven als non-fungible tokens (NFT's). Facebook werkt aan een digitale portefeuille en overweegt die ook ruimte te geven voor zulke tokens.

Ook al is de metaverse er nog niet echt, investeerders hebben nu al dollartekens in de ogen.

Ook al is de metaverse er nog niet echt, investeerders hebben nu al dollartekens in de ogen. Bloomberg Intelligence ziet een marktopportuniteit van 800 miljard dollar tegen 2024. Ark Invest van de Amerikaanse beleggingsgoeroe Cathie Wood ziet inkomsten uit virtuele werelden tegen 2025 in de buurt van 400 miljard dollar landen, tegenover zo'n 180 miljard in 2021. Cijfers die ook bij Facebook onder de loep worden genomen.

Roundhill Investments lanceerde recent de ETF The Ball Metaverse Index (META). De index wordt beheerd door het analysebedrijf van Matthew Ball. De vijf grootste posities zijn Nvidia, Microsoft, Roblox, Tencent en Unity Software. Allemaal bedrijven met toplui die gefascineerd zijn door de metaverse en daar concreet aan werken, al zal het Chinese Tencent rekening moeten houden met het veranderende politieke klimaat in Peking.