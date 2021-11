El Salvador geeft obligaties uit voor 'Bitcoin city'

El Salvador wil de eerste 'Bitcoin city' ter wereld bouwen, gefinancierd met obligaties gekoppeld aan de cryptomunt. Eerder voerde de president van het Latijns-Amerikaanse land de bitcoin in als wettelijk betaalmiddel, ook al bestaat er bij de bevolking en bij internationale instellingen groot wantrouwen over het experiment.

De Salvadoraanse president Nayib Bukele sprak zondag op het slotevenement van een promotiecampagne voor de bitcoin. De geplande stad in de oostelijke regio La Unión zal geothermische energie krijgen van een vulkaan. Behalve btw zullen er geen belastingen worden geïnd. 'Investeer hier en verdien al het geld dat je wilt', zei Bukele in het Engels, helemaal in het wit gekleed en met een omgekeerde baseballpet op. 'Dit is een volledig ecologische stad die werkt en wordt gevoed door een vulkaan.'