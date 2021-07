Facebook boekt snelste omzetgroei sinds 2016

Maar de cijfers voor het huidige kwartaal waren dus wel boven verwachting. De omzet lag in het tweede kwartaal ruim 1,2 miljard dollar hoger dan de consensusverwachting, op 27,89 miljard dollar. Ook de winst per aandeel was een stuk hoger dan verwacht: 3,61 dollar in plaats van 3,03 dollar. De omzet van Facebook groeide met 56% jaar op jaar. Het is de snelste groei sinds 2016.