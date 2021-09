Facebook drukt pauzeknop in

Facebook zet de ontwikkeling van een Instagram voor kinderen op pauze. De kritiek was te hevig geworden. Maar het debat over kinderen, jongeren en sociale media zal er niet door stoppen.

Het zou geschikt zijn voor kinderen, advertentievrij en de ouders zouden de controle behouden. Geen problemen te verwachten dus voor Instagram Kids, dat de geneugtes van het fotodelen wil ontsluiten voor min 13-jarigen. Maar het liep anders. Maandag raakte bekend dat het project op pauze wordt gezet.

Facebook, want dat is het bedrijf achter Instagram en Instagram Kids, luisterde blijkbaar naar critici die wel degelijk gevaren zagen in het project. Vooral ook omdat het bedrijf binnenkort bij de Amerikaanse Senaat mag komen uitleggen wat het project inhoudt. Niet enkel in China is de politiek ongerust over de digitale gewoontes van de jeugd.

De 'pauze' moet de makers van Instagram Kids tijd geven om met ouders, experten, beleidslui en regelgevers te overleggen. Maar zij blijven overtuigd van de waarde en het belang van het project, zeggen ze in een blogpost.

Het argument van Facebook is dat kinderen op steeds jongere leeftijd een smartphone krijgen, vervolgens apps downloaden en daarbij liegen over hun leeftijd. Dan is het toch beter een aangepaste app aan te bieden die door de ouders kan worden gecontroleerd?

De kritiek en de pauzebeslissing van Facebook zijn ongetwijfeld mee het gevolg van de kritiek op het 'echte' Instagram. Eerder deze maand stond in The Wall Street Journal te lezen dat Instagram toxisch is voor tienermeisjes, volgens studies die Facebook zelf liet uitvoeren. Daarbij zou Facebook nauwelijks iets ondernemen tegen de negatieve impact van zijn product.

Het hoofd van de onderzoeksafdeling van Facebook, Pratiti Raychoudhury, reageerde dat de krant de zaken verkeerd voorstelde. Het onderzoek had betrekking op twaalf problemen waar tieners mee worstelen. Voor elf van die kwesties - zaken zoals eenzaamheid, angst, droefheid en eetstoornissen - meldden tienermeisjes dat Instagram de zaken eerder beter maakte. Het probleem waar Instagram de zaken voor een aantal meisjes erger maakte, heeft te maken met een negatief lichaamsbeeld.

Volgens Facebook zelf berusten delen van het 'onderzoek' op gegevens van 40 tieners. Ter herinnering, Instagram heeft zo'n miljard maandelijks actieve bezoekers. De oefening had volgens de reactie van Facebook enkel tot doel een interne discussie te stofferen over de meest negatieve percepties van tieners over Instagram.

Messenger Kids

De zaak doet denken aan een eerdere discussie over Messenger Kids, een in 2017 gelanceerde dienst die gericht is op kinderen tussen zes en twaalf. Ook toen regende het kritiek. Het project zou bijdragen tot een excessief gebruik van sociale media en smartphones. De dienst is er toch gekomen.

Uiteraard wil Facebook kinderen binnenloodsen in de wereld van Messenger en Instagram in de hoop dat ze ook als jongere en volwassene die diensten blijven gebruiken. YouTube en TikTok volgen al een tijd net dezelfde strategie.