Facebook kondigt audio-offensief aan en werkt samen met Spotify

Facebook werkt aan virtuele 'rooms' waar live audiogesprekken kunnen worden gevoerd, zei de CEO in een gesprek op het berichtennetwerk Discord. Ook komen er 'soundbites', de mogelijkheid om korte audiofragmenten te publiceren in de nieuwsfeed.

Clubhouse

Audio heeft ook buiten Facebook de wind in de zeilen. De start-up Clubhouse is erg populair in Silicon Valley en haalde pas nog kapitaal op tegen een waardering van 4 miljard dollar. Dat was ook het bedrag dat Twitter volgens mediaberichten veil had voor de audiodienst, maar het kwam niet tot een deal.