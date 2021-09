Facebook lanceert 'slimme bril'

De bril is in zijn verschillende versies sinds vandaag beschikbaar in de VS, Canada, het VK, Ierland, Italië en Australië. De prijs begint bij 299 dollar. Gebruikers kunnen video's en foto's maken met de bril en delen via de apps van Facebook. Ook kunnen ze er muziek mee beluisteren en telefoonoproepen beantwoorden. De bril, waarvoor werd samengewerkt met de Frans-Italiaanse brillenmaker EssilorLuxottica, heeft stembediening en een lichtje waarschuwt wanneer wordt opgenomen.